Mi piace… | Recensione

Scoprire cosa ci piace è uno dei percorsi che si segue per tutta la vita. Sin dalla più tenera età si riesce a distinguere le cose che ci piacciono da quelle che non ci piacciono. Quelle che ci divertono da quelle che ci annoiano. Quelle che ci attraggono da quelle che non stimolano il nostro interesse. A volte il nostro gusto cambia perchè riusciamo a vedere le cose da un punto di vista diverso. Grazie anche alle persone che ci circondano. Questo è il tema centrale del libro che vi presentiamo oggi. In Mi piace… si parla proprio di una storia di questo tipo. Un albo scritto e illustrato da Eva Montanari e pubblicato da Kite Edizioni nel marzo 2025.

La protagonista di questa storia si chiama Sandy, una piccola gazza. A lei sin dalla tenera età, sembra piacerle tutto quello che le viene dato. Ma ben presto, quello che le piaceva, le va velocemente a noia. Tutto procede così. Finché un giorno scopre che alcuni altri uccellini avevano raccolto le cose da lei scartate per costruirci dei nuovi oggetti artistici. Sulle prime, mossa dalla gelosia, a Sandy questa cosa non va molto giù. Così decide di riappropriarsene. Ma quegli oggetti, come prima, presto la annoiano di nuovo. Così prende esempio dagli altri uccelli per dare vita anche lei a qualcosa frutto della sua fantasia.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Eva Montanari, con Kite ha già pubblicato diversi libri. Tra cui ricordiamo i bellissimi, Più veloce di tutti, Chissà com’è, Indovina chi viene a cena? e Inseguendo Degas, solo per citarne alcuni. In questo nuovo lavoro, sempre scritto e illustrato da lei, attraverso un testo ricco e scorrevole, accompagna il lettore tra piume variopinte e suggestioni artistiche. Lo fa con una narrazione ritmica, leggera e ricca al tempo stesso. La lettura è quindi scorrevole e piacevole. Si conosce il mondo di Sandy, ci si immedesima in lei, nel suo modo infantile di vedere il mondo.

Le illustrazioni di Eva Montanari sono tenere e buffe. Piene di colore con un tratto delicato e sfumato. Ogni personaggio ha le sue specifiche caratteristiche ed è riconoscibile nel dettaglio. La personalità della piccola gazza protagonista è perfettamente caratterizzata nelle sue movenze e nella sua espressività. I colori sono tenui e vibranti, con contorni sfuggenti che danno un maggior senso di movimento. Sia alle ali piumate dei protagonisti, che agli oggetti con i quali interagiscono.

Kite Edizioni ci regala prezioso albo illustrato tenero e potente al tempo stesso. La narrazione e le illustrazioni si fondono in maniera armoniosa trasmettendo messaggi a più livelli. Il confezionamento, come sempre ci ha abituato questa casa editrice, è eccellente con una qualità di stampa che esalta il segno sfumato dell’illustratrice. Infine nell’ultima pagina del libro possiamo trovare una vera chicca. Qui, in una nota dell’autrice, ci viene spiegato come lei si sia ispirata agli uccelli giardinieri che vivono in Australia e Nuova Guinea. I quali creano delle piccole gallerie d’arte fatte di ramoscelli e altri oggetti che trovano in giro. E come poi li abbia associati agli uccelli protagonisti della storia, ispirati a loro volta da grandi artisti che hanno utilizzato la tecnica dell’assemblaggio nella loro arte.

Conclusione – Mi piace

Mi piace… è un albo illustrato delicato nell’aspetto e nella narrazione e profondamente potente nel suo messaggio. Questo prezioso albo illustrato, infatti, va oltre il fine strettamente ludico e pedagogico. Al suo interno, possiamo ritrovare, tra le pieghe di questa storia, un importante insegnamento anche per gli adulti. Vi è rappresentato a tratti molto schizzati il concetto moderno di consumismo. Quello che ci porta al consumo veloce e spasmodico di qualsiasi cosa. Quello che ci porta ad annoiarci in fretta di ciò che, una volta ottenuto, ci stufa e ci fa passare subito oltre. Un po’ come la piccola gazza Sally. Con la continua ricerca di qualcosa di nuovo, qualcosa che dia nuovi stimoli. Ma qui viene sottolineato come quegli stimoli che la società ci fa credere di dover prendere dall’esterno, in realtà, dovremmo trovarli dentro e accanto a noi. Ad esempio con un proprio percorso artistico e attraverso uno scambio arricchente con chi ci circonda.

In conclusione Mi piace… è un albo illustrato guizzante e leggero come una piccola gazza e profondo e potente come l’arte. Oltre ad offrire interessanti spunti per introdurre la corrente artistica dell’assemblage con alcuni dei suoi più famosi rappresentanti, offre degli spunti di riflessione su cosa e come fare per non cedere alla frenesia consumistica. In definitiva un albo illustrato che spiega la scoperta dello spirito artistico e trasmette anche un messaggio importante tanto per gli adulti, quanto per i bambini.