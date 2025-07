Metropolis torna al cinema: evento speciale il 13, 14 e 15 ottobre

Metropolis, film d’animazione del 2001 diretto da Rintaro e scritto da Katsuhiro Otomo dal manga di Osamu Tezuka, tornerà al cinema in Italia come evento speciale il 13, 14 e 15 ottobre 2025. L’iniziativa fa parte del programma Anime al Cinema di Nexo Studios, lo stesso che ha riportato in sala Akira con grande successo. Prevendite dal 18 settembre; elenco sale in arrivo su nexostudios.it.

Un classico restaurato per una nuova generazione

La versione proposta sarà restaurata, offrendo al pubblico la possibilità di rivedere (o scoprire) l’impatto visivo dell’opera in condizioni tecniche aggiornate. Per chi conosce il film solo in home video, l’esperienza in sala promette colori, profondità e dettagli sonori che restituiscono l’ambizione produttiva originale.

Tra robot, disuguaglianze e identità

In una megalopoli popolata da umani e robot, un detective e il suo giovane assistente seguono una pista che li porta a un segreto capace di far crollare l’ordine della città. È fantascienza, ma parla di noi: rapporti con le macchine, classi sociali, cosa resta dell’identità.

Dopo Akira, la nuova stagione Anime al Cinema

Nexo Studios apre la programmazione autunnale proprio con Metropolis, scegliendolo come titolo d’esordio della stagione Anime al Cinema 2025/26. A seguire arriverà Tokyo Godfathers di Satoshi Kon (24, 25, 26 novembre), a conferma di una linea editoriale che porta periodicamente in sala capolavori dell’animazione nipponica in edizioni curate e limitate.

Informazioni pratiche: quando e dove

Metropolis sarà in programmazione solo per tre giorni (13-15 ottobre); i biglietti entreranno in prevendita il 18 settembre. Come di consueto per gli eventi Nexo, la lista completa delle sale sarà pubblicata sul sito ufficiale: controllate per tempo perché la disponibilità può variare da città a città.

Un invito (quasi) obbligato per gli appassionati

Che siate fan di Tezuka, estimatori di Ōtomo o semplicemente curiosi di esplorare un pilastro dell’animazione giapponese su grande schermo, questa è l’occasione giusta. Tre soli giorni, copia restaurata e un contesto celebrativo che riunirà in sala pubblico storico e nuove generazioni. Segnate le date.