Mashle: confermata la terza stagione dell’anime e periodo di uscita

Mashle: Magic and Muscles di Hajime Kōmoto è una serie shonen che ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 2020 al 2023 e nonostante il manga si sia concluso, ci sono novità sul fronte anime. Infatti in occasione del Jump Festa ’26 è stato confermato che l’anime sequel, precedentemente annunciato, sarà una terza stagione che coprirà l’arco narrativo “Tri-Magic-Athalon Divine Visionary Final Exam” e andrà in onda nel 2027. Si tratta del quarto arco principale della serie e presenta Domina Blowelive, uno dei fratelli biologici maggiori di Mash Burnedead.

Tra i membri dello staff confermati figurano il regista Tomoya Tanaka di A-1 Pictures, lo sceneggiatore e compositore della serie Yōsuke Kuroda e il compositore Masaru Yokoyama. Ci saranno però dei cambiamenti in quanto Chiaki Furuzumi prenderà il posto di Hisashi Higashijima nel ruolo di character designer.

Mashle conta due stagioni con la prima che è stata trasmessa in Giappone nel 2023 ed è composta da 12 episodi, proprio come la seconda che invece ha debuttato nel 2024. Crunchyroll ha anche distribuito il doppiaggio italiano della prima stagione nel 2023 e quello della seconda nel 2024.

Gli eventi della serie sono ambientati in un mondo in cui esiste la magia e viene usata per qualunque occorrenza della vita quotidiana. Il protagonista è Mash, un un giovane uomo che vive nelle profondità della foresta e trascorre le giornate impegnandosi in esercizi per muscolarizzare il corpo. Non riesce a usare la magia ma vive comunque una vita pacifica con suo padre. Un giorno però la sua vita viene messa in pericolo e quindi dovrà contare esclusivamente sul suo corpo muscoloso, per proteggersi dalla magia che i suoi aggressori useranno contro di lui.

Per quanto riguarda l’edizione italiana del manga, è Star Comics ne ha annunciato l’attivo in occasione del Lucca Comics & Games 2020 per poi essere stata pubblicata dal 2021 al 2024.