Crunchyroll annuncia grandi novità al New York Comic Con 2025

Al New York Comic Con 2025, Crunchyroll non si è risparmiata: tra trailer, annunci e sorprese, i fan hanno avuto di che esaltarsi.

Le rivelazioni più attese? L’arrivo della Stagione 3 di Oshi no Ko, il primo sguardo a Daemons of the Shadow Realm, il nuovo film That Time I Got Reincarnated as a Slime: Tears of the Azure Sea è la seconda stagione di The Beginning After the End.

Il nuovo capitolo di Slime arriverà nei cinema di tutto il mondo (tranne in buona parte dell’Asia), distribuito da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment.

Un progetto che promette di riportare sul grande schermo Rimuru e i suoi compagni in una nuova avventura tutta da scoprire.

Per quanto riguarda Oshi no Ko, la terza stagione è ufficialmente in arrivo questo inverno su Crunchyroll.

La serie, ormai diventata un vero fenomeno a livello mondiale, continua a crescere e ad appassionare il pubblico, che non vede l’ora di capire dove andrà a finire la storia dei suoi protagonisti.

A rubare la scena, però, è stato anche il trailer in anteprima mondiale di Daemons of the Shadow Realm, il nuovo anime firmato da Hiromu Arakawa, autrice di Fullmetal Alchemist.

La serie debutterà su Crunchyroll ad aprile 2026 e, a giudicare dalle prime immagini, si preannuncia come una delle produzioni più attese dell’anno.

A proposito di The Beginning After the End – Stagione 2, l’autore TurtleMe ha confermato che la nuova stagione è in lavorazione, con battaglie più grandi e una storia originale sviluppata insieme allo Studio A-Cat. Uscirà in esclusiva su Crunchyroll nella primavera del 2026.

Ma le novità non finiscono qui: Crunchyroll ha presentato anche tanti altri titoli in arrivo, tra cui Fire Force Stagione 3 – Cour 2, A Gentle Noble’s Vacation Recommendation, Kunon the Sorcerer Can See, The Daily Life of a Single 29-Year-Old Adventurer, Witch Hat Atelier, A Returner’s Magic Should Be Special – Stagione 2 e Isekai Office Worker: The Other World’s Books Depend on the Bean Counter.

Un’ondata di annunci che dimostra, ancora una volta, come Crunchyroll sia il punto di riferimento assoluto per chi ama gli anime, sempre pronta a portare nuove storie e mondi da scoprire.