Marvel e My Hero Academia si uniscono per un tributo esplosivo

La Marvel e il team di My Hero Academia hanno deciso di fare una sorpresa da urlo ai fan per l’ultima stagione dell’anime: hanno pubblicato un’illustrazione pazzesca dedicata a Bakugo, firmata da Olivier Coipel, uno dei disegnatori di punta della Marvel.

Il suo tratto, ispirato allo stile di Miles Morales, dà al personaggio una nuova carica, come se il mondo degli eroi giapponesi e quello dei supereroi americani si fossero davvero fusi insieme.

Da quando My Hero Academia è iniziato nel 2016 ci ha accompagnati stagione dopo stagione, diventando sempre più grande.

Ora che siamo alla fine, c’è quella sensazione un po’ strana di hype e malinconia allo stesso tempo: siamo curiosissimi di scoprire come finirà, ma non siamo pronti a dire addio a Deku, Bakugo e alla 1-A.

Questa collaborazione con Marvel arriva in un momento perfetto. È come se due universi diversi ma affini si stringessero la mano, unendo lo stesso spirito di eroismo che li ha sempre contraddistinti.

L’illustrazione di Coipel, che ritrae Bakugo con tutta la sua energia e grinta, è una celebrazione perfetta del personaggio e di ciò che rappresenta.

Con questa ultima stagione, My Hero Academia chiude un capitolo importante, non solo per i fan ma per tutto il mondo dei supereroi.

L’attesa per il finale è alle stelle: tutti sono curiosi di scoprire come si chiuderà questa lunga avventura, ma in fondo nessuno è davvero pronto a dirle addio.

Il manga di Kohei Horikoshi, uscito su Weekly Shonen Jump tra il 2014 e il 2024, ha lasciato un’impronta enorme nella cultura pop.

Tra battaglie epiche, momenti toccanti e lezioni di vita, My Hero Academia è riuscito a diventare qualcosa di più di una semplice serie.

Tutte le stagioni si possono recuperare su Crunchyroll, perfetto per chi vuole fare un rewatch, intanto la stagione finale è già iniziata.

Il 2025 si prospetta come un anno importantissimo per My Hero Academia, e questo tributo firmato Marvel sembra solo l’inizio di tanti nuovi omaggi e celebrazioni dedicati a un’opera che ha segnato un’intera generazione di fan.