Marvel annuncia Predator: Badlands, il fumetto prequel del film in arrivo a novembre

Marvel Comics ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Predator: Badlands #1, un fumetto one-shot che fungerà da prequel diretto al tanto atteso film omonimo in uscita nelle sale italiane il 6 novembre 2025. Il progetto rappresenta una prima assoluta per il franchise: la prima volta che Marvel crea un tie-in ufficiale per un film di Predator.

Un progetto nato dalla collaborazione tra cinema e fumetti

Il fumetto, scritto da Ethan Sacks con i disegni di Elvin Ching e cover art di Juan Ferreyra, sarà pubblicato il 12 novembre, soli cinque giorni dopo l’uscita del film. La collaborazione con il regista Dan Trachtenberg è totale: il filmmaker non solo ha supervisionato strettamente il progetto, ma scriverà anche la prefazione del numero.

“Badlands è il primo film di Predator a trarre così tanto ispirazione dai fumetti“, ha dichiarato Trachtenberg. “Quindi è con grande gioia che ora possiamo ammirare le splash page, dalle menti di Ethan ed Elvin, di un’avventura formativa per i nostri personaggi che funge da perfetto compagno del film. Vedere Dek spaccare tutto nel suo fumetto è un sogno che si avvera“.

Predator: Badlands, la trama del prequel: una caccia che segnerà il destino

La sinossi ufficiale di Predator: Badlands #1 recita: “LA CACCIA HA INIZIO. Nel one-shot, un giovane guerriero Yautja riceve dal padre un compito apparentemente semplice: recuperare un pezzo di tecnologia da un’astronave derelitto schiantato anni prima. All’interno, però, una minaccia antica e mortale lo attende“.

Il fumetto esplorerà dunque le origini del protagonista Dek, il giovane Predator interpretato nel film da Dimitrius Schuster-Koloamatangi. Per la prima volta nella storia cinematografica del franchise, un Predator sarà il protagonista assoluto della storia, e non un antagonist da temere.

Il team creativo dietro Predator: Badlands

Ethan Sacks, già noto per i suoi lavori su serie Marvel come Star Wars: Bounty Hunters, Old Man Hawkeye e Old Man Quill, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto: “Per uno scrittore cresciuto come fan del franchise di Predator da tutta la vita, non c’è preda più grande della possibilità di cacciare con gli Yautja. Lavorando fianco a fianco con i filmmaker dietro Predator: Badlands, ci siamo assicurati che questa storia prequel si inserisca nella saga cinematografica come un pezzo di puzzle“.

Elvin Ching, artista singaporeano di 47 anni e partecipante al prestigioso Marvel Art Atelier program (da cui sono uscite anche due artiste italiane come Federica Mancin e Zulema Scotto Lavinia), farà il suo debutto ufficiale Marvel con questo progetto. Ching, già creatore della graphic novel The Woodsman, è stato selezionato tra cinque artisti mondiali per partecipare al programma Marvel a Parigi Disneyland.

La cover sarà realizzata da Juan Ferreyra, artista argentino noto per il suo lavoro dinamico su titoli DC e Marvel come Green Arrow Rebirth, Spider-Man Noir e Thunderbolts.

Predator: Badlands – Rivoluzionare il franchise

Il film Predator: Badlands, diretto da Dan Trachtenberg (già regista dell’acclamato Prey del 2022), segna una svolta narrativa per il franchise. Ambientato “nel futuro su un pianeta remoto“, la storia segue Dek, un giovane Predator emarginato dal suo clan, che trova un’alleata improbabile in Thia (interpretata da Elle Fanning), un androide della Weyland-Yutani Corporation, creando così un ponte narrativo con l’universo di Alien.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Predator (@predator)

Questa inversione di prospettiva – da predatore ad antieroe – rappresenta una novità assoluta per il franchise cinematografico, che dal 1987 ha sempre presentato gli Yautja come antagonisti implacabili. Il progetto di Trachtenberg promette di esplorare la cultura e la società dei Predator in modo inedito, sviluppando persino un linguaggio coerente per la specie aliena.

Marvel e l’espansione dell’universo Predator

L‘acquisizione della licenza Predator da parte di Marvel, seguita all’acquisto di 20th Century Fox da parte di Disney, ha permesso alla Casa delle Idee di espandere significativamente l’universo degli Yautja. Oltre ai crossover con eroi Marvel come Wolverine, Black Panther e Spider-Man, Marvel sta sviluppando una strategia transmediale che è culminata con Predator Kills the Marvel Universe, serie in cinque parti scritta da Benjamin Percy che sta uscendo da agosto 2025.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marvel Comics (@marvelcomics)

Il fumetto Predator: Badlands #1 rappresenta quindi non solo un prequel cinematografico, ma anche un tassello importante nella costruzione di un universo narrativo più ampio, dove cinema e fumetti si integrano per offrire ai fan un’esperienza completa e coinvolgente.