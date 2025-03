Mark Waid ci spiega la New History of the DC Universe

La DC Comics, ha annunciato la pubblicazione di New History of the DC Universe, una serie limitata di quattro numeri in arrivo mercoledì 25 giugno.

Il superfan e scrittore della DC Mark Waid (Batman/Superman: World’s Finest, Justice League Unlimited, Batman & Robin: Year One) collaborerà con alcuni dei più grandi artisti della DC per questo nuovo sguardo al passato e al presente dell’Universo DC, visto attraverso gli occhi di Barry Allen, alias Flash.

Waid, che già ha firmato History of the Marvel Universe per la concorrenza, non ha nascosto l’entusiasmo nel presentare New History of the DC Universe:

“Questo è il progetto dei miei sogni! È l’occasione per riallineare tutta la tentacolare continuity della DC in un’unica linea temporale, e di essere affiancato da alcuni dei più grandi artisti del fumetto per farla brillare. Con nuove informazioni anche per i fan di vecchia data, oltre ad Easter Egg a bizzeffe, questa serie sarà una lettura essenziale per i fan della DC”.

Il numero d’esordio presenta i disegni di Jerry Ordway e Todd Nauck, che si uniscono a Waid per raccontare il viaggio di Barry Allen dalla nascita dell’Universo DC all’ascesa della Justice Society e alla Golden Age of Heroes.

New History of the DC Universe variant by DAN MORA! https://t.co/6DS9GWBrkk pic.twitter.com/5J5mtc31hK — DCU Updates (@dcuworld) March 19, 2025

Todd Nauck ha dichiarato:

“Mi sto divertendo un mondo con questo progetto! Mark ha inventato qualcosa di bello da disegnare in ogni pagina, ed è stato un onore condividere i compiti artistici con una leggenda dei fumetti come Jerry Ordway. Il team editoriale della DC ha coordinato un’ampia gamma di riferimenti da cui attingere, e sto imparando nuovi aspetti della storia della DC che non conoscevo prima – e leggo fumetti DC da decenni!”

New History of the DC Universe covers by Mike cho and Scott Koblish! https://t.co/6DS9GWBrkk pic.twitter.com/LIUM4Ukv9z — DCU Updates (@dcuworld) March 19, 2025

Il leggendario artista Jerry Ordway ha aggiunto:

“Come uno degli artisti che ha partecipato a Crisi sulle Terre Infinite negli anni ’80 sono entusiasta di essere coinvolto nel raccontare la storia di questo nuovo Universo DC con Mark e Todd!”