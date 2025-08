Man-ga sta per tornare in TV? Questa volta in chiaro sul digitale terrestre?

Dopo anni di assenza, il canale Man-ga è pronto a fare il suo ritorno, e questa volta lo farà in una forma accessibile a tutti. Secondo un documento ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, datato 29 luglio, Yamato Video ha ottenuto il via libera per rilanciare il canale dedicato all’animazione giapponese sulla televisione in chiaro.

Un nome che molti appassionati di anime ricordano con affetto, pronto a riaccendersi con nuove possibilità.

Conferme ufficiali e dettagli tecnici

Il documento ministeriale parla chiaro: il canale digitale terrestre 236, finora identificato come “ITALIA TV 3”, è stato rinominato in “MAN-GA”, e la gestione è passata dalla società “C.R.T. Consorzio Reti Televisive” a “YAMATO S.r.l.”.

Questo significa che, a livello legale e tecnico, tutto è pronto per l’arrivo di Man-ga in chiaro. Il Logical Channel Number (LCN) 236 sarà quindi la nuova casa del canale per tutti gli spettatori italiani dotati di digitale terrestre.

Un indizio social che ha acceso l’entusiasmo

Ad alimentare l’attenzione è stato anche un recente post pubblicato sull’account ufficiale Instagram di @yamatovideo. Nell’immagine si vede chiaramente il numero 236, e nella descrizione la scritta “Man-ga”, senza altri dettagli ma con un tempismo che lascia pochi dubbi.

Un teaser che ha subito fatto il giro della community online, accendendo speranze e speculazioni su una programmazione nostalgica e forse anche rinnovata.

Un ritorno molto atteso dagli appassionati

Man-ga è stato trasmesso su Sky dal 2010 al 2020, diventando un punto di riferimento per chi amava gli anime, anche quelli meno mainstream. Il suo ritorno in chiaro rappresenta una grande occasione per riportare l’animazione giapponese nelle case di un pubblico ancora più ampio, dagli storici fan alle nuove generazioni.

Non resta che attendere l’annuncio ufficiale di Yamato Video per scoprire quando tutto avrà inizio, e con quali titoli si aprirà questa nuova, attesissima fase per il canale.

Fonte: Digital News