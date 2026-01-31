Man-ga torna in TV: l’anime riparte dal canale 236

Per chi è cresciuto accendendo la TV e trovando anime a qualsiasi ora, questa è una notizia che colpisce dritto al cuore: Man-ga sta per tornare. Dal 2 marzo 2026, lo storico canale dedicato all’animazione giapponese approderà sul digitale terrestre, al canale 236, in modalità HbbTV e completamente gratuito. Un ritorno che sa di nuovo inizio, ma anche di continuità con una storia che in Italia ha lasciato il segno.

Il numero scelto non è casuale. 236 racchiude la data del lancio: 2 come il giorno, 3 come marzo e 6 come l’anno di questo decennio, il 2026. Un dettaglio simbolico che racconta bene l’idea dietro questo progetto: guardare avanti senza dimenticare il percorso fatto. Per oltre dieci anni, Man-ga è stato un punto di riferimento all’interno del bouquet Sky, diventando “casa” per intere generazioni di appassionati. Ora cambia piattaforma, ma non identità.

Dietro al canale c’è ancora Yamato Video, che da quasi 35 anni lavora sulla diffusione degli anime in Italia. Dalla TV allo streaming, dalle VHS ai Blu-ray 4K, fino al merchandising, Yamato ha attraversato tutte le fasi di questo mondo. Il ritorno di Man-ga sul digitale terrestre rappresenta quindi un altro passo importante: portare l’animazione giapponese a un pubblico ancora più ampio, senza barriere di abbonamento.

La proposta è chiara: un canale che racconti tutti i generi degli anime, dai grandi classici degli anni ’70 e ’80 fino alle produzioni più recenti. Una programmazione pensata per chi vuole semplicemente accendere la TV e sapere che, lì, troverà sempre anime. L’unica cosa da tenere a mente è la modalità HbbTV: servirà una smart TV collegata a internet, ma niente costi aggiuntivi.

Nei prossimi giorni verranno svelati il palinsesto e le modalità di accesso nel dettaglio, insieme ad altre novità legate alla distribuzione. Per chi è cresciuto con l’animazione giapponese in TV e oggi vive tra piattaforme e simulcast, il ritorno di Man-ga è una piccola grande conferma: un canale solo anime, di nuovo lì, pronto ad accogliere vecchi e nuovi spettatori.