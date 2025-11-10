Lupin the IIIRD: Zenigata e i Due Lupin – il prequel de “La Stirpe Immortale” in arrivo in Italia

Il mondo di Lupin torna a far parlare di sé con un nuovo capitolo che promette azione, eleganza e un tocco di follia in pieno stile Koike. Lupin the IIIRD: Zenigata e i Due Lupin, l’attesissimo OAV prequel del film La Stirpe Immortale, sarà presto disponibile in Italia. Dal 25 novembre, infatti, i fan potranno vederlo in digitale su Prime Video, Apple TV e su altre piattaforme per l’acquisto o il noleggio.

Diretto ancora una volta da Takeshi Koike, questo speciale riporta in scena la versione più cupa, violenta e stilizzata del ladro gentiluomo, quella che i fan hanno imparato ad amare con la saga Lupin the IIIRD. Ma questa volta il protagonista non è solo Lupin: al centro della storia troviamo anche l’ispettore Zenigata e due misteriosi Lupin, in un intreccio che svela un lato inedito della loro rivalità e del mondo criminale che li circonda.

Con il suo stile visivo tagliente, l’uso del colore e l’animazione che sembra un fumetto in movimento, Zenigata e i Due Lupin continua a consolidare l’identità unica della serie diretta da Koike. Non è solo un prequel, ma un tassello fondamentale per capire meglio gli eventi che porteranno a La Stirpe Immortale.

Chi conosce il lavoro di Koike sa cosa aspettarsi: ritmo serrato, atmosfera noir, personaggi più maturi e una colonna sonora che amplifica ogni scena. È un Lupin diverso, più vicino al cinema d’autore che alla classica commedia d’avventura, ma capace di mantenere intatto il fascino del mito creato da Monkey Punch.

Per chi ama la saga o vuole scoprire questa versione più audace e moderna del ladro gentiluomo, questo OAV è un appuntamento imperdibile.

Il mondo di Lupin non smette mai di reinventarsi, e con Zenigata e i Due Lupin, la leggenda continua, più brillante e pericolosa che mai. Una storia che non solo arricchisce l’universo del ladro gentiluomo, ma ci ricorda anche perché, dopo tutti questi anni, Lupin riesce ancora a farci sognare.