Zenigata e i Due Lupin arriva in Italia questo autunno

Questo autunno vedremo in Italia Zenigata e i Due Lupin, OAV diretto da Takeshi Koike e pensato come prequel al film Immortal Bloodline, anch’esso in arrivo nello stesso periodo nelle nostre sale. La distribuzione italiana dell’OAV sarà in digitale a cura di Anime Factory, che accompagnerà così il lancio del nuovo lungometraggio legato al mondo di Lupin.

Una buona notizia per chi vuole entrare nel clima del film con un capitolo introduttivo ufficiale.

Un ponte diretto verso Immortal Bloodline

L’OAV fungerà da tassello narrativo che prepara gli eventi del film. Non servono conoscenze enciclopediche dell’universo di Lupin per seguirlo: l’obiettivo è dare il contesto necessario, introdurre i personaggi chiave e creare tensione prima del debutto in sala di Immortal Bloodline. Se state programmando la visione del film, segnatevi anche questo speciale.

Identità rubata: due Lupin, un solo Zenigata

Tutto parte da un’esplosione in un piccolo aeroporto nella gelida terra di Roviet. Le prove puntano dritte a Lupin III, finché Zenigata non si ritrova davanti due Lupin, ciascuno convinto di essere quello vero. La tagline ufficiale, «Ciò che ti è stato rubato… è la tua identità», chiarisce il focus del caso: duplicazioni, impostori, furto d’identità e inganni a più strati.

Inseguendo la verità, Zenigata dovrà chiedersi se il solito ladro sia davvero il colpevole o solo un’altra pedina in un gioco più grande che porterà dritto agli eventi di Immortal Bloodline.

La regia dinamica di Takeshi Koike

Koike è sinonimo di animazione energica, linee tese e azione coreografata al millimetro. Chi ha apprezzato i suoi lavori legati all’universo di Lupin sa cosa aspettarsi: inseguimenti fulminei, composizione d’inquadratura aggressiva e character design dal segno graffiante. Vedere come applicherà questo stile a una storia ponte sarà uno degli aspetti più curiosi dell’OAV.

Dove e come vederlo

Zenigata e i Due Lupin sarà distribuito in digitale da Anime Factory: la formula dovrebbe includere piattaforme on demand e store digitali (dettagli attesi a breve). Il film Immortal Bloodline, invece, arriverà al cinema a dicembre: l’accoppiata OAV + lungometraggio rende più semplice seguire la continuity.

Lupin in Italia: un legame storico

Il franchise di Lupin ha radici profondissime nel nostro Paese: serie TV, film e doppiaggi storici hanno cresciuto generazioni di spettatori. Ogni nuova uscita trova spazio tra nostalgia e curiosità. Questo doppio appuntamento sembra fatto apposta per riunire vecchi fan e nuovi spettatori. Prepariamo le manette, Zenigata ne avrà bisogno.