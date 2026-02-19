L’uovo dell’angelo: il film anime finalmente in home video

Dieci anni prima di conquistare la fama internazionale con Ghost in the Shell, Mamoru Oshii delinea la sua poetica proprio con L’uovo dell’angelo, opera onirica e pregna di significato, diventata un film anime cult. Ora disponibile per la prima volta in 4K Ultra HD nella Limited Edition Anime Factory + Blu-ray + Booklet grazie a Lucky Red e Plaion Pictures dopo l’uscita evento in sala.

Una ragazza senza nome vive sola in una buia e desolata città fantasma, prendendosi cura di un uovo che conserva gelosamente in grembo. Mentre vaga nel paesaggio urbano alla ricerca di cibo incontra un guerriero armato di un fucile cruciforme. Inizialmente spaventata, la ragazza scappa in un vicolo e sconsideratamente abbandona l’uovo che finisce nelle mani dell’uomo.

Quando questi le si avvicina restituendole l’uovo, egli la esorta a “conservare le cose preziose” e le chiede che cosa ci sia dentro l’uovo. La ragazza allora afferma che non glielo può dire e ha inizio un lungo inseguimento durante il quale l’uomo si persuade che in realtà nell’uovo si nasconda la chiave per svelare i misteri del mondo ed il senso della propria esistenza.

L’uovo dell’angelo: l’edizione home video

L’edizione home video per la quale i fan hanno dovuto aspettare tanto non delude (quasi) le aspettative. La rimasterizzazione come in sala (qui il nostro focus sul film) ha fatto un ottimo lavoro, così come il booklet presente all’interno e il doppio disco anche blu-ray del film. Una confezione pregiata e da collezione. Peccato per i contenuti extra digitali, contenenti solamente il trailer nonostante il passaggio in Cannes Classics. Sarebbe stato bello avere qualche filmato d’archivio e intervista al regista per l’occasione.

SPECIFICHE TECNICHE:

Numero Dischi: 2

Durata: 71 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: Blu-ray Ultra HD: 4K HDR | Sistema 4K: 2160p @23,98fps 1.85.1; Blu-ray: 1080p @23,98fps 1.85.1

Formato Audio: Italiano Dolby Atmos, Giapponese Dolby Atmos

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano, Italiano non udenti