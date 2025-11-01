Lucca Comics & Games 2025: tra emozione e talento, tutti i vincitori dei Comics Awards

Il Teatro del Giglio Giacomo Puccini ha accolto i protagonisti della creatività in una serata carica di emozione e riconoscimenti. Si è così conclusa l’edizione 2025 dei Lucca Comics & Games Awards, l’appuntamento che ogni anno celebra le voci, le storie e le visioni più potenti del fumetto e dell’illustrazione.

Tra Yellow Kid, Gran Guinigi e i premi speciali dedicati alle varie categorie, l’atmosfera è stata quella di una vera festa dell’immaginazione, dove il talento si è intrecciato alla passione del pubblico e degli autori.

Il Yellow Kid come Maestro del Fumetto è stato assegnato a Tetsuo Hara, leggendario autore di Ken il Guerriero, simbolo di una generazione e maestro indiscusso del fumetto giapponese. Il Fumetto dell’anno è andato invece a The Horizon di JH (ReNoir Comics / Gaijin), opera delicata e potente che ha saputo conquistare il cuore della critica e dei lettori. Il titolo di Autore dell’anno è stato assegnato ad Alessandro Tota per La magnifica illusione (Coconino Press) e Lo specchio (Canicola).

Tra i Gran Guinigi, spiccano Il figlio di Pan di Fabrizio Dori (Oblomov Edizioni) per il miglior disegno, La seconda vita di Sander – Libro Primo di Stepan Razorënov (Hollow Press) per la miglior sceneggiatura e Veil di Kotteri! (Edizioni BD / J-Pop) come miglior serie.

Premiati anche Animali Domestici di Bianca Bagnarelli (Coconino Press) come miglior raccolta, e Daniele Kong per il miglior esordio con Bestie in fuga.

A chiudere, i riconoscimenti tecnici e speciali: dalle traduzioni di Valentina Vignola (Claudine, J-Pop Manga) e Fabio Gadducci (La leggenda di Luther Arkwright, Tunué), fino alla miglior copertina firmata Ai Weiwei per Zodiac.

Un’edizione che ha ribadito ancora una volta come Lucca Comics & Games sia non solo un evento, ma un autentico punto d’incontro tra arte, emozione e cultura pop internazionale. Un palcoscenico che continua a crescere anno dopo anno, confermandosi come la più grande celebrazione europea dedicata al fumetto, al gioco e all’immaginazione in tutte le sue forme.