Lord of the Mysteries: l’anime debutta a giugno su Crunchyroll

Una delle opere fantasy più acclamate della narrativa cinese sta per fare il suo ingresso nel mondo dell’animazione. Lord of the Mysteries, adattamento dell’omonimo web novel di Cuttlefish That Loves Diving, debutterà il 28 giugno 2025 su Crunchyroll, con doppiaggio in varie lingue e una produzione tecnica che promette grande spettacolo.

Dalla Cina al pubblico globale

Originariamente pubblicato su piattaforme digitali in Cina, Lord of the Mysteries è diventato uno dei web novel più letti e apprezzati a livello internazionale. Con milioni di lettori e un punteggio sempre altissimo nei ranking asiatici, il titolo ha conquistato il pubblico grazie alla sua trama complessa e affascinante, dove magia, mistero, investigazione e elementi lovecraftiani si fondono in un’ambientazione unica di tipo steampunk.

Un viaggio tra scienza, occulto e divinità dimenticate

Ambientata in un mondo in cui la scienza si intreccia con l’occulto, la storia segue Klein Moretti, un giovane investigatore che si ritrova coinvolto in cospirazioni sovrannaturali dopo aver ingerito una “potion” mistica. Da quel momento, si apre per lui un universo di divinità dimenticate, artefatti pericolosi e segreti proibiti.

Produzione tecnica ai massimi livelli

La qualità dell’adattamento anime si preannuncia eccezionale: secondo fonti ufficiali, ogni episodio avrà circa 30.000 fotogrammi, un numero significativamente superiore rispetto alla media di molte serie moderne. Basti pensare che l’episodio finale di Solo Leveling contava circa 17.000 frame, evidenziando quanto l’animazione di Lord of the Mysteries sia stata curata fin nei minimi dettagli.

Produzione e distribuzione globale

Lo studio responsabile della produzione dell’anime Lord of the Mysteries è B.CMAY Pictures, sotto la supervisione di China Literature e Tencent Penguin Pictures. Crunchyroll ne ha già confermato la distribuzione globale: la serie sarà disponibile in streaming a partire dal 28 giugno. La presenza del doppiaggio in più lingue sottolinea l’intento di portare questo fenomeno asiatico a un pubblico internazionale sempre più vasto.

Una nuova frontiera dell’animazione orientale

Il debutto di Lord of the Mysteries rappresenta anche un passo importante per l’animazione cinese, che negli ultimi anni sta guadagnando terreno accanto a quella giapponese. La combinazione di una storia già collaudata e un comparto visivo potente potrebbe trasformare questa serie in uno dei titoli rivelazione dell’estate 2025.