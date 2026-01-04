Look Back: svelato il primo teaser del live-action

Tatsuki Fujimoto è conosciuto in tutto il mondo per Chainsaw Man, ma altri progetti come Look Back hanno dimostrato il grande talento del mangaka, capace di scrivere e disegnare storie sempre intense ed emozionanti. Look Back è un manga autoconclusivo in 143 pagine, pubblicato dapprima sulla piattaforma online Shōnen Jump+ di Shueisha e il successo riscosso ha portato alla realizzazione di un adattamento anime prodotto dallo Studio Durian e diretto da Kiyotaka Oshiyama, vincendo il Crunchyroll Anime Award come miglior lungometraggio ai Crunchyroll Anime Awards di quest’anno.

Successivamente è stato annunciato un adattamento live-action di Look Back e durante il Jump Festa 2026 è stato rivelato il teaser video dell’adattamento cinematografico live-action che uscirà in Giappone il prossimo anno. Hirokazu Kore-eda si occuperà della regia e del montaggio del film, e ne scriverà anche la sceneggiatura.

Fujimoto ha debuttato con il manga one-shot su Shonen Jump+ di Shueisha a luglio 2021. Il manga ha avuto oltre 2,5 milioni di visualizzazioni nel suo primo giorno. Gli eventi di Look Back ruotano attorno a Fujino, una studentessa di quarta elementare che disegna un manga per il giornale della scuola. Per la sua bravura è diventata la protagonista della classe, ma un giorno le viene detto che anche Kyomoto, una studentessa che si rifiuta di venire a scuola, vorrebbe presentare un manga per quel giornale. Il racconto di questa storia evolve da una leggera rivalità in una meditazione sull’ambizione artistica, la collaborazione e il dolore.

Per Fujimoto si tratta di una serie di successi che non accenna a diminuire e per la passione che dedica nel suo lavoro è tutto più che meritato. Basti pensare anche che quest’anno ha debuttato sul grande schermo il film di Chainsaw Man che adatta l’arco di Reze, che ha riscosso un grande successo al botteghino riuscendo a superare il record del film di Demon Slayer: Mugen Train. Inoltre, sempre al Jump Festa di quest’anno, è stata annunciata la seconda stagione di Chiansaw Man.