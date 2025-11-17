Chainsaw Man – Il Film: La storia di Reze supera ogni previsione e vola oltre gli 8,7 miliardi di yen

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc sta vivendo un percorso al box office che pochi si aspettavano. Quando il film è uscito il 19 settembre, Toho aveva previsto un risultato finale intorno ai 5 miliardi di yen: un traguardo già importante di per sé. E invece le cose sono andate molto meglio di quanto immaginato.

Dopo quasi due mesi al cinema, i numeri parlano da soli: più di 5,7 milioni di persone hanno già visto il film e l’incasso ha superato gli 8,7 miliardi di yen. Risultati talmente alti da far salire il titolo oltre The Eternal 0 (2013) nella classifica storica, portandolo fino al 76° posto. Non male per un arco narrativo che i fan aspettavano da anni. Per un film tratto da un manga tutt’altro che “mainstream” agli inizi, è un risultato impressionante.

Già dal primo giorno si era capito che l’interesse era enorme: 421 cinema coinvolti, 272.000 spettatori e più di 420 milioni di yen incassati in 24 ore. Un inizio così non lasciava dubbi, ma comunque in pochi avrebbero scommesso che il film sarebbe arrivato oltre i 5 miliardi in meno di un mese. E invece ci è arrivato di corsa. Toho stessa ha commentato: “La spinta non si è mai fermata!! E oltre 100 Paesi, tra cui Corea del Sud e Stati Uniti, stanno mostrando un entusiasmo enorme!!”. Un modo elegante per dire: non ce lo aspettavamo neanche noi.

Per capire perché il film stia funzionando così bene, basta guardare alla storia che porta in sala. Chainsaw Man, nato su Shonen Jump+, è già un fenomeno globale con più di 30 milioni di copie vendute e un anime che nel 2022 ha fatto esplodere l’interesse internazionale grazie a MAPPA. L’arco di Reze è uno dei momenti più amati del manga, e vederlo animato ha attirato tantissimi fan.

Anche in Italia il film ha avuto un ottimo riscontro: a fine ottobre 2025 aveva raggiunto circa 543.000 euro, con oltre 140.000 presenze dal suo debutto del 23 ottobre.

Un risultato che conferma quanto Chainsaw Man sia ormai un titolo di livello mondiale, capace di muovere pubblico, discussioni e tantissima curiosità ovunque venga distribuito.