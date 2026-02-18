Léviathan diventa un film live action: annunciato l’adattamento

Léviathan, il manga di Shiro Kuroi, sta per fare il salto dal cartaceo al cinema. Secondo i primi report dei media giapponesi, l’opera riceverà un adattamento live action, con un film in produzione e un cast già parzialmente rivelato. Per ora i dettagli sono ancora pochi, ma la notizia ha già iniziato a circolare tra i fan del manga e tra chi segue con interesse il mondo degli adattamenti dal Giappone.

Tra gli attori coinvolti spiccano alcuni nomi molto popolari: Shunsuke Michieda, Natsuki Deguchi, Kaito Sakurai, Jyo Kairi e Ryuto Sakuma. Si tratta di interpreti giovani e già molto seguiti, soprattutto tra il pubblico più giovane, il che fa pensare a un progetto pensato per avere un forte richiamo mediatico fin dall’uscita. Al momento non sono stati rivelati i ruoli dei singoli attori né ulteriori informazioni sulla trama del film, ma è probabile che nei prossimi mesi arrivino aggiornamenti più concreti su regia, staff e data di uscita.

Léviathan è un manga che si fa notare soprattutto per il suo mood molto particolare, quindi vederlo trasformato in un film live action sarà interessante, nel bene e nel male. I live action tratti dai manga fanno sempre discutere, ma negli ultimi tempi il livello medio si è alzato e alcune produzioni hanno dimostrato che, con il giusto approccio, si può adattare una storia senza rovinarla.

Per adesso l’annuncio va preso come una prima conferma ufficiale che il progetto esiste e si sta muovendo, quindi non siamo davanti a un’idea vaga, ma a qualcosa che sta entrando davvero in fase di produzione, con altre informazioni che probabilmente arriveranno a breve. Con il cast in parte svelato, è chiaro che la produzione sta puntando su volti riconoscibili per attirare pubblico fin dalle prime fasi promozionali. Resta da vedere quale sarà la direzione artistica del film e quanto sarà fedele all’opera di Shiro Kuroi.

Se sei fan del manga, questo è sicuramente uno di quei progetti da tenere d’occhio, in attesa di trailer, visual ufficiali e di una data d’uscita più precisa.