La prima stagione di L’estate in cui Hikaru è morto si è appena conclusa e subito è arrivata una notizia che farà felici tutti i fan: ci sarà una seconda stagione. Sono stati rivelati un video e una nuova visual in cui Yoshiki e Hikaru passeggiano sulla spiaggia, una scena che trasmette tutta quell’atmosfera malinconica e misteriosa che rende questa serie speciale. Ancora non sappiamo la data della seconda stagione, ma solo sapere che la storia continuerà ha già mandato in visibilio tutti i fan.

Lo studio che ha curato la produzione, CygamesPictures, ha saputo dare alla serie un’atmosfera unica, inquietante e poetica allo stesso tempo. Dietro la regia c’è un team pazzesco che ha reso l’anime davvero unico.

Per l’annuncio della seconda stagione, Mokumokuren ha realizzato delle illustrazioni originali che hanno aggiunto un tocco speciale alla notizia, sottolineando l’atmosfera unica della serie. 

L’estate in cui Hikaru è morto è il manga di Mokumokuren, in corso dal 2021 su Young Ace Up di Kadokawa Shoten, già arrivato a sette volumi. La serie è molto apprezzata, ha conquistato i critici e i fan, arrivando prima nella classifica Kono Manga ga Sugoi! del 2023 per i lettori uomini, e ha raccolto nomination importanti come il Manga Taisho, il Tsutaya Comic Awards e persino gli Eisner Award.

La trama ruota attorno a Yoshiki e al suo amico Hikaru, o meglio, a qualcosa che gli somiglia tantissimo. Ha il suo volto, la sua voce, persino i suoi ricordi, ma non è proprio lui. Da quando quella “cosa” è scesa dalla montagna, la vita di Yoshiki è diventata un vero incubo, tra affetto e paura. Comportarsi come se nulla fosse sarebbe impossibile, ma cosa fare quando ciò che hai davanti sembra il tuo migliore amico in tutto e per tutto?

La seconda stagione promette di continuare questo mix di emozioni e tensione, e i fan non vedono l’ora di scoprire dove ci porterà la storia.

