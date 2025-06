L’estate in cui Hikaru è morto – In arrivo il Collector’s Pack con acrilico ufficiale

J-POP Manga ha annunciato sui propri canali ufficiali un’iniziativa speciale legata a L’estate in cui Hikaru è morto, il manga di Mokumokuren che ha conquistato lettori e lettrici con la sua atmosfera inquietante e suggestiva. In occasione dell’arrivo dell’atteso adattamento animato su Netflix, l’editore proporrà un’esclusiva edizione variant del primo volume, arricchita da un gadget da collezione che farà felici fan e appassionati.

Il Collector’s Pack: un’edizione limitata per i fan

Il Collector’s Pack – Hikaru sarà disponibile a partire dal 16 luglio 2025 in fumetteria, libreria e negli store online. Si tratta di un’edizione a tiratura limitata che includerà il volume 1 variant cover e un esclusivo standee in acrilico ufficiale dedicato alla serie. Un’occasione imperdibile per chi desidera aggiungere alla propria collezione un oggetto legato a uno dei titoli più attesi dell’estate. Il preorder è già attivo, come indicato da J-POP Manga attraverso il link presente nei canali ufficiali.

Un’estate da brividi tra manga e anime

Con l’arrivo dell’anime su Netflix, L’estate in cui Hikaru è morto si prepara a raggiungere un pubblico ancora più ampio. La storia, che mescola horror psicologico e dramma, racconta l’amicizia spezzata e misteriosa tra Hikaru e Yoshiki, in un piccolo villaggio immerso nel verde e nei segreti. Il Collector’s Pack rappresenta così un modo per celebrare il debutto animato e avvicinare nuovi lettori a un manga che si è già fatto notare per le sue tavole evocative e l’intensità della trama.

Dove acquistarlo

Il Collector’s Pack sarà reperibile presso le principali fumetterie e librerie, oltre che sullo store online di J-POP Manga. Visti i limiti della tiratura, è consigliato prenotare per tempo la propria copia per non lasciarsi sfuggire questa edizione speciale.

Un omaggio al successo del manga

Questa edizione limitata non è solo un modo per celebrare l’arrivo dell’anime, ma anche un riconoscimento al successo che L’estate in cui Hikaru è morto ha riscosso fin dal suo debutto in Italia. Con il Collector’s Pack, J-POP Manga offre ai fan un oggetto da collezione che testimonia l’impatto dell’opera e la cura dedicata alla sua edizione.

