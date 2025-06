L’estate in cui Hikaru è morto arriva su Netflix: rivelati trailer e opening di Vaundy

È stato rilasciato un nuovo trailer per l’adattamento anime di L’estate in cui Hikaru è morto, che sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 5 luglio 2025. La serie, prodotta dallo studio CygamesPictures, è diretta e sceneggiata da Ryōhei Takeshita, con character design e direzione dell’animazione affidati a Yūichi Takahashi.

Una storia di amicizia e orrore

Basata sull’omonimo manga di Mokumokuren, serializzato dal 2021 sulla piattaforma Young Ace Up di Kadokawa, la storia segue Yoshiki e Hikaru, due adolescenti che vivono in un tranquillo villaggio rurale. Dopo un’escursione in montagna, Hikaru torna profondamente cambiato, e Yoshiki inizia a sospettare che l’amico non sia più lo stesso.

La narrazione mescola horror psicologico, dramma esistenziale e un legame d’amicizia che si fa sempre più inquietante, in una spirale di sospetto, dolore e mistero.

Un’anteprima musicale firmata Vaundy

Il trailer svela anche l’opening ufficiale, intitolata Saikai, cantata da Vaundy, una delle voci più apprezzate della scena musicale giapponese contemporanea. Il brano, scritto dopo la lettura del manga da parte dell’artista, promette di amplificare l’intensità emotiva della serie.

Il manga in Italia

In Italia, L’estate in cui Hikaru è morto è pubblicato da J-POP Manga, che ha già portato i primi volumi. L’edizione è molto curata, con traduzione fedele e ottima resa grafica, e ha ricevuto un’ottima accoglienza tra i lettori italiani, soprattutto per l’atmosfera unica e il ritmo narrativo coinvolgente. L’arrivo dell’anime potrebbe rafforzare ulteriormente la popolarità dell’opera anche nel nostro Paese.

Un’estate da non dimenticare

Con il lancio imminente su Netflix e un comparto tecnico di alto livello, L’estate in cui Hikaru è morto si prepara a lasciare il segno tra le nuove uscite estive. Tra mistero, emozione e inquietudine, la serie promette di esplorare il lato più fragile e oscuro dei legami umani. Per chi ha amato il manga, o per chi si avvicina per la prima volta a questa storia, luglio sarà il momento perfetto per lasciarsi coinvolgere da un’estate che ha il sapore dell’ignoto.