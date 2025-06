L’estate in cui Hikaru è morto: anteprima mondiale il 4 luglio all’Anime Expo 2025

Una delle uscite più attese della stagione estiva 2025 è finalmente pronta a mostrarsi al mondo: il primo episodio di L’estate in cui Hikaru è morto (Hikaru ga Shinda Natsu) sarà presentato in anteprima mondiale il 4 luglio all’Anime Expo di Los Angeles, l’evento di riferimento per gli appassionati di anime a livello internazionale. Un appuntamento imperdibile per chi segue con attenzione le novità più suggestive e inquietanti dell’animazione giapponese.

Un horror psicologico che promette emozioni forti

Tratto dal manga di Mokumokuren, L’estate in cui Hikaru è morto è un’opera che ha conquistato i lettori per la sua atmosfera disturbante e malinconica, sospesa tra horror e dramma. Al centro della storia ci sono due ragazzi, Yoshiki e Hikaru, amici d’infanzia in un tranquillo villaggio rurale. Ma quando Hikaru muore e “qualcosa” con il suo volto torna a vivere accanto a Yoshiki, inizia una spirale di tensione, mistero e paura. L’anime, annunciato mesi fa, ha attirato fin da subito l’attenzione per la fedeltà al tono oscuro dell’opera originale.

Uno studio d’animazione con grandi ambizioni

Alla produzione troviamo Cygames Pictures, già noto per titoli emotivi e visivamente curati. L’obiettivo dichiarato è quello di trasmettere il disagio psicologico e la sottile inquietudine che pervadono ogni pagina del manga. L’anteprima del 4 luglio permetterà al pubblico di valutare fin da subito l’impatto visivo e narrativo di questo adattamento, con la speranza che possa diventare uno dei successi estivi più discussi.

Uscita prevista per l’estate 2025

Dopo la presentazione all’Anime Expo, l’anime debutterà ufficialmente nell’estate 2025, anche se la data precisa è ancora da confermare. Per gli amanti delle storie intense e cupe, questo titolo potrebbe diventare uno dei più apprezzati della stagione. L’attesa è palpabile: L’estate in cui Hikaru è morto sta per iniziare.