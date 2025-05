Le uscite J-POP Manga del 14 maggio 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 14 maggio 2025 troviamo due grandi novità, come l’attesissimo BL di Byeonduck Painter of the Night. Nella Corea feudale un pittore particolarmente bravo a ritrarre scene erotiche viene ingaggiato, con la forza, da un nobile che vive nella lussuria…

Arriva anche la uova serie shonen popolata da yokai e… gatti, il travolgente Tatari ad opera di Watari!

Tanti anni fa, nella città di Kyoto, esisteva un bakeneko di nome Tatari, considerato uno yokai potentissimo. Da allora sono passati mille anni e Tatari vive come un gatto randagio sfamato da Takeru e Yuki. Tatari e Takeru sono migliori amici e vivono giorni felici nell’appartamento diroccato dei due fratelli… almeno fino al giorno in cui Takeru viene ucciso. Tatari decide allora di assumere le sembianze dell’amico scomparso e di vendicarne la morte.

Tra bakaneko, ovvero i gatti mutaforma del folklore nipponico, yokai e poteri fuori da ogni immaginazione, si infittisce la rete di intrighi, fazioni e combattimenti e quella che inizia come una missione di vendetta fa emergere a poco a poco i contorni di una battaglia ben più antica… Una movimentata avventura soprannaturale tutta da scoprire e che si è fregiata di una nomination ai Next Manga Award 2024!

Ma non solo! Torna Dark Souls Redemption con il richiestissimo volume 2 e L’estate in cui Hikaru è morto con l’attesissimo numero 6, ma continua anche La strana casa con il volume 2 e Komi can’t communicate con il numero 34.

Presto disponibili anche il box di Killing Stalking Stagione 2, Love is an Illusion! 2, Rosen Garten Saga 9 e Tales of Reincarnation in Maydare 7.

Per Edizioni BD esce Rare Flavours – Gusti inconsueti disegnato da Filipe Andrade con la scrittura di Ram V, lo stesso autore dell’opera vincitrice ai Premi Eisner Blue in Green.

Torna sugli scaffali uno dei titoli più folli ed esilaranti realizzati dagli autori di culto Moebius e Alejandro Jodorowski: La Pazza del Sacro Cuore.

Ci sono profondità dell’animo umano dove non tutti osano gettare lo sguardo… JiokE dà alle stampe una nuova raccolta di storie di orrore viscerale: Abisso. L’autore torna alla dimensione della narrazione breve che lo ha fatto conoscere ed amare dai lettori dopo le graphic novel di più ampio respiro La casa dei pulcini e Voglio il tuo cuore. Il volume avrà anche una speciale variant.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 14 maggio 2025.

