Le uscite Planet Manga del 27 febbraio 2025

Tra le uscite Planet Manga del 27 febbraio 2025 troviamo ben 6 nuovi volumi di Food Wars, disponibili sia singolarmente che all’interno del quarto cofanetto da collezione. Cofanetto disponibile anche per il sesto volume di Noblesse, che chiude la seconda stagione di tre volumi.

Inoltre fa il suo esordio Cat’s Eye – Occhi di Gatto New Edition, torna Black Lagoon con l’atteso tredicesimo volume e arriva l’edizione Omnibus di Inuyashiki.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 27 febbraio 2025.

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 21

7,90 €

IN PARTENZA PER L’AVVENTURA

Rudeus deve lasciare Ranoa e l’Accademia di Magia per raggiungere il padre Paul e aiutarlo a salvare Zenith, finita all’interno della capitale labirinto del continente Begaritt. Dovrà così allontanarsi da Sylphie a pochi mesi dalla nascita del loro bambino…

Black Lagoon 13

7,90 €

TORNA IL CAPOLAVORO TUTTO ECCESSI E AZIONE DI REI HIROE

Dopo una lunga attesa, ecco il nuovo volume di Black Lagoon. Si chiude la vicenda delle cinque assassine arrivate a seminare il caos a Roanapur e inizia un nuovo capitolo della storia e del manga con un’inaspettata novità tutta da scoprire.

Yawara! 16

15,00 €

LA REGINA DEL JUDO

Sayaka Hon’ami, allenata da Kojiro Inokuma, vince un torneo dopo l’altro. In pochi credono che, dopo il ritiro, Yawara possa tornare a trionfare sui tatami, ma nonno Jigoro, Fujiko e Matsuda non si arrendono: la convinceranno a gareggiare contro suo padre?

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 16

15,00 €

UN NUMERO CON SEI STORIE AUTOCONCLUSIVE

Akira Toya, Tetsuo Kaga, Asumi Nase, Yuki Mitani, Atsushi Kurata e Sai: conosciamoli meglio e vediamoli in nuovi contesti. In coda al volume, un breve racconto inedito ambientato nella corte imperiale, quando Sai era ancora in vita e faceva l’insegnante di Go.

Watanare – Non Esiste che ci Mettiamo Insieme… Oppure Sì? 7

9,90 €

OGNI FUGA HA IL SUO EPILOGO

Con l’entrata in scena di Mai, il viaggio di Renako e Ajisai si trasforma in un triangolo di emozioni e contrasti che farà capire a quest’ultima una verità a lungo sottaciuta a se stessa. Come si comporterà d’ora in poi?

Host Club: Amore in Affitto Double Edition 4

14,90 €

GLI SCOTTANTI SEGRETI DEI MEMBRI PIÙ EFFERVESCENTI DELL’HOST CLUB

Quante torte è in grado di mangiare Honey? Come sono diventati amici Tamaki e Kyoya? E quand’è stata la prima volta che i gemelli hanno pianto in pubblico? Questo e altro in un quarto numero davvero esplosivo! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Reborn Rich 3

14,90 €

L’OBIETTIVO È ANCORA E SEMPRE UNO SOLO

La Miracle Investments registra profitti stratosferici e Dojun è riuscito a entrare alla facoltà di giurisprudenza. Ogni passo è fondamentale per la vendetta sulla Soonyang; ogni mossa è valutata come se si trattasse di una partita a scacchi con il destino. Che ha il volto sorridente di suo nonno.

Lycoris Recoil 2

7,00 €

LA VITA PRIMA DI TUTTO

Chisato intende mantenersi fedele al principio di preservare la vita di alleati e avversari. Ma se il rischio è quello di mandare a monte l’operazione tesa a proteggere il leggendario hacker Walnut? E Takina potrà adattarsi al nuovo modo di combattere?

Food Wars – Cofanetto 4

42,00 €

QUARTO COFANETTO E SEI NUOVI VOLUMI DELL’EMOZIONANTE SAGA DI YUTO TSUKUDA E SHUN SAEKI

Nelle oltre 1100 pagine qui raccolte scoprirete le mosse della Fondazione Gastronomica Centrale per liberarsi di tutti gli studenti che si ribellano al nuovo governo dell’Accademia Totsuki e come Soma e compagni reagiranno a tutto questo.

Food Wars 19

7,00 €

UNO SCONTRO A COLPI DI… SALMONE

Ha inizio la Food War che vede Kurokiba contro Kusunoki, giovane membro della Fondazione Gastronomica Centrale scelto personalmente da Azami. Una sfida dall’esito tutt’altro che scontato

Food Wars 20

7,00 €

NEL SEGNO DELLA CUCINA FRANCESE

Soma ed Eishi Tsukasa, attuale primo seggio dell’Accademia Totsuki, si confrontano in una Food War non ufficiale. La posta in palio è elevata, così come lo è l’abilità dei due cuochi.

Food Wars 21

7,00 €

ESAMI DI FINE ANNO

Soma e gli altri compagni che si oppongono al nuovo regime della Totsuki dovranno superare le sfide e gli ostacoli che sono stati preparati appositamente per loro. Ce la faranno?

Food Wars 22

7,00 €

SFIDA AL NONO SEGGIO DEL CONSIGLIO DEI DIECI ELETTI

Terza prova degli esami di fine anno: Soma si confronterà con una sua vecchia conoscenza, Akira Hayama, su un piatto a base di carne di orso, alimento assai difficile da padroneggiare.

Food Wars 23

7,00 €

IL MOMENTO DELLA VERITÀ

Siamo infine giunti allo scontro fra Akira Hayama, ora nono seggio del Consiglio dei dieci eletti, e Soma Yukihira. Chi avrà cucinato il miglior piatto a base di carne di orso?

Food Wars 24

7,00 €

IN PREPARAZIONE DEL GRANDE EVENTO

La sfida è stata lanciata. Per Soma e compagni ha inizio un allenamento guidato da un trio d’eccezione: suo padre Joichiro, lo chef Gin Dojima e l’ex dirigente Senzaemon Nakiri.

Momentum 2

27,00 €

INNAMORARSI È PERICOLOSO: SI PUÒ PERDERE IL CONTROLLO…

L’intensa sensualità dei giochi di dominazione e sottomissione al centro di due straordinarie storie d’amore declinate in chiave maschile. Tutto ha inizio nello studio di uno psicologo… Consigliato a un pubblico maturo.

Cat’s Eye – Occhi di Gatto New Edition 1

15,00 €

LE LADRE PIÙ FAMOSE DI SEMPRE TORNANO IN UNA NUOVA EDIZIONE

Di giorno gestiscono un bar; di notte si trasformano in formidabili ladre. Rui, Hitomi e Ai avvisano sempre prima di colpire e sulla scena del crimine lasciano una firma: Cat’s Eye. Toshio Utsumi ha giurato di fermare chi si nasconde dietro quel nome… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Noblesse 6

14,90 €

Noblesse 6 con Cofanetto

19,90 €

LA RESA DEI CONTI HA INIZIO!

Il sacrificio di M-21 sembra aver dato il tempo sufficiente ai nobili per dispiegare tutto il loro potere, ma un nuovo nemico giunge presto all’orizzonte: la potentissima dottoressa Aris! Disponibile anche con il cofanetto raccoglitore della seconda stagione (per i numeri 4-5-6).

Inuyashiki – Omnibus 1

45,00 €

LA GENIALE OPERA DI HIROYA OKU

Nuova edizione cartonata per una serie sci-fi mozzafiato. Lasciamoci trasportare da Hiroya Oku, genio ribelle del fumetto giapponese, nel mondo di Ichiro Inuyashiki, un uomo come tanti la cui vita sarà stravolta da un evento incredibile. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Giant Killing 62

5,50 €

LA PIÙ IMPORTANTE PARTITA DELLA STAGIONE STA PER INIZIARE

L’attesa è finalmente finita. Il Kashima Wonderers ospita l’ETU: se i padroni di casa vinceranno, conquisteranno lo scudetto. Ma Tatsumi e i suoi ragazzi scendono in campo convinti di poter battere gli avversari e scavalcarli in classifica.

La Leggenda di Arslan 20

5,90 €

SI ALZA IL SIPARIO SULLA SECONDA BATTAGLIA DI ATROPATENE

L’esercito parso guidato da Arslan affronta di nuovo i nemici lusitani sulle terre dove un tempo assaporò la disfatta. Uno scontro complicato dal fatto che gli avversari sono divisi in due gruppi: uno guidato da Guiscard; l’altro dall’arcivescovo Bodin.

Cold Lonely Death 7

7,50 €

UNA SCIA DI SANGUE E UN ORRIBILE SEGRETO

Hikari è decisa a svelare la verità. Il villaggio nasconde qualcosa di sinistro e indicibile che ha a che fare con le sparizioni di bambini avvenute negli anni. In quella comunità all’apparenza pacifica, lontana da tutto, sembra che dimori un “demone”…

L’Uomo Tigre – Tiger Mask New Edition 3

14,90 €

NUOVI AVVERSARI ATTENDONO L’UOMO TIGRE

Tornato in Giappone dopo aver ottenuto, al termine del torneo in India, il titolo di Campione Pan-Asiatico, l’Uomo Tigre presto dovrà affrontare gli emissari mandati da Tana delle Tigri per eliminarlo. E senza poter contare sull’Ultra Tiger Drop!

