Marco Strignano 2025-01-19T17:00:16+01:00 Autori: Yuto Tsukuda Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 42,00 Rilegatura: Nessuna Contiene: Food Wars 1/6 Data di pubblicazione: 31 ottobre 2024

La casa editrice italiana Planet Manga ha lanciato per il mese di ottobre un cofanetto speciale per un manga tanto interessante quanto particolare e unico nel suo genere. Stiamo parlando di Food Wars, e come si può benissimo intendere dal titolo, questo manga si concentra sulla cucina e sul cibo. Scritto da Yūto Tsukuda, disegnato da Shun Saeki e ideato insieme alla chef Yuki Morisaki, fornitrice delle ricette, dal manga sono nati una serie di light novel e un adattamento anime, prodotto da J.C.Staff. Tutti i capitoli del manga, conclusosi nel 2019, sono raccolti in 36 volumi e gli eventi ruotano attorno al protagonista Sōma Yukihira, un ragazzo di quindici anni che sogna di diventare un giorno uno chef a tempo pieno nella tavola di famiglia. Qui, lavora insieme al padre Jōichirō, con il quale non perde mai occasione di confrontarsi in cucina perdendo quotidianamente.

Dopo che Sōma consegue il diploma alle medie, Jōichirō decide di chiudere l’attività per andare a lavorare in America, ma non prima di lanciare una sfida al figlio. Soma deve riuscire a sopravvivere nella scuola di cucina d’élite Tōtsuki, dove solo il 10% degli studenti riesce a conseguire il diploma ogni anno. Sōma, orgoglioso e testardo, non ci pensa due volte ad iscriversi all’accademia, in quanto determinato a dimostrare al padre tutto il proprio valore.

Food Wars: Shokugeki no Soma – RECENSIONE

Per molti appassionati che si avvicineranno a Food Wars, probabilmente non sarà un manga completamente innovativo. Infatti Yūto Tsukuda ha scandito un ritmo che rende Food Wars un classico shonen che vede il suo protagonista diventare sempre più abile in quello che fa e sicuro di sé. È quello che si definisce con il termine “power-up”, espressione che serve per descrivere il che si ritrova a dover affrontare una serie di sfide e una serie di difficoltà per raggiungere il suo obiettivo finale. Si sviluppa un vero e proprio viaggio che consente al protagonista di accrescere il suo carisma e le sue innate doti che migliorano giorno dopo giorno. La dinamica si ripete costantemente, permettendo al mangaka di lavorare senza dover pensare a sconvolgimenti nelle vicende del suo protagonista.

Tutto questo lo si può constatare attraverso il cofanetto speciale che l’editore italiano, Planet Manga, ha rilasciato verso fine 2024. Il cofanetto speciale raccoglie i primi sei numeri di Food Wars per oltre milleduecento pagine di Food Wars totalmente corrette e riviste. In questi volumi i lettori possono seguire le avventure di Sōma Yukihira, il protagonista che vuole battere suo padre Joichiro in una gara di cucina. Chiaramente non sarà facile non solo per via del divario che li separa qualitativo che li separa ma anche per via delle difficoltà che insorgono. Infatti nella prima parte del manga, Soma incontra una donna che cerca di convincerlo a vendere la sua proprietà in modo che i suoi clienti possano costruire un grattacielo. Chiaramente Soma è contrario e per farle cambiare idea le cucina un piatto di carne. Soma migliora un piatto quasi a base di carne che la travolge nel gusto. Più tardi, Joichiro chiude il ristorante per fare un tour di cucina in tutto il mondo e fa iscrivere Soma al Totsuki Saryo Culinary Institute, un’accademia di cucina d’élite. Da questa fase di Food Wars, le avventure culinarie di Soma entreranno maggiormente nel vivo.

Le caratteristiche principali di Food Wars fondamentalmente sono proprio le “battaglie culinarie” e l'”eccitazione culinaria”. Queste due caratteristiche sono l’una collegata all’altra, dato che ogni volta che i personaggi sono coinvolti in una sfida culinaria, il mangaka riesce a raccontare tutti come se fosse uno scontro. L’elemento originale però sta proprio nel fatto che non vi sono calci e pugni veri e propri. La realizzazione di una pietanza è raccontata da un ritmo intenso, dove la cucina è la protagonista assoluta. E la riuscita della preparazione di un piatto sarà sempre scandita dalla reazione di chi lo assaggia. Ed è in questa fase che entra in gioco l'”eccitazione culinaria”, che rappresenta l’elemento più divertente di Food Wars. Infatti se un piatto è squisito, chi lo assaggia si ritrova a vivere un’emozione mentale con livelli di eccitazione altissimi, che il mangaka traduce sulle tavole con una parziale o completa denudazione dei giudici durante l’assaggio dei piatti presentati dagli studenti a causa del sapore squisito degli ingredienti.

Di sicuro Food Wars è un manga interessante che potrebbe appassionare tanti amanti della cucina, supportata da uno stile di disegno impeccabile e attento ai dettagli. Tuttavia rimane un manga shonen caratterizzato pressocché da tutti i cliché del genere anche se le tipiche scene di combattimento e di azione sono tutte sostituite dalle gare di cucina. Per quanto riguarda la storia, questa appare fin da subito molto semplice e abbastanza veloce nel suo sviluppo, attraverso personaggi ben descritti il cui passato viene sempre approfondito per far emergere al meglio la personalità di ognuno di loro.