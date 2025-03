Le uscite Planet Manga del 20 marzo 2025

Tra le uscite Planet Manga del 20 marzo 2025 troviamo l’esordio del nuovo shonen Katana Beast, di Akimine Kamijyo, oltre ai secondi volumi di Dead Account e di Lycoris Recoil Repeat.

Inoltre si conclude The Ichinose Family’s Deadly Sins, ancora due uscite legate a Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, ovvero Episode G: Requiem 3 e Un altro Mito di Hades: Dark Wing 4 e il ritorno di One Punch Man con il volume 31, disponibile anche in edizione variant.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 20 marzo 2025.

Le uscite Planet Manga del 20 marzo 2025

Katana Beast 1

7,00 €

UNO SHONEN MANGA SENZA ESCLUSIONE DI COLPI

Per risolvere i continui conflitti territoriali, è indetto un festival in cui dovranno gareggiare i cinque migliori guerrieri di ciascuna delle dodici tribù coinvolte. La Principessa dei Conigli non ha nessuno da schierare, fino a quando non si imbatte in Hijimaru, della leggendaria Tribù dei Leoni.

Dead Account 2

7,00 €

INSIEME SI È PIÙ FORTI

È arrivato per Soji il momento di partecipare insieme a Kukuru e Kiyomi alla sua prima missione, ma non tutto va secondo i piani. Serve ancora tanto allenamento per sperare di sconfiggere Lonely K, ma prima Soji e i suoi compagni dovranno battersi con la prima sezione del primo piano: i loro diretti rivali alla Miden Academy!

Lycoris Recoil Repeat 2

7,00 €

LA SECONDA ANTOLOGIA CONTINUA

Una nuova raccolta di storie pronte a divertire e intrattenere tutti gli appassionati del LycoReco e dei suoi personaggi. Tra soliti battibecchi, nuove sfide e immancabili momenti di dolcezza, si apre una nuova finestra sul mondo di Lycoris Recoil.

One-Punch Man 31

Manga One 52

5,50 €

One-Punch Man 31

Variant Cover

Manga One 52

7,50 €

UNO SCONTRO SEMPRE PIÙ INTENSO E DEVASTANTE

La battaglia tra i Classe S e i più potenti membri dell’Associazione Esseri Misteriosi continua in un susseguirsi di colpi di scena. Nel frattempo, Bang affronta il suo vecchio discepolo Garo.

Blue Lock 28

7,00 €

UN CALCIO SPETTACOLARE E SENZA EGUALI

La visione condivisa di Hiori e Isagi ha travolto il gioco di Baro e compagni. Il successo di Yoichi ha però fatto infuriare Kaiser, che ora arde dal desiderio di vendicarsi. Intanto, la Neo Egoist League si avvia verso le fatidiche partite finali in cui si deciderà tutto.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 9

7,50 €

UN COMBATTIMENTO CHE SEGNERÀ LE SORTI DI HOKUTO

Ryuga ha rapito Toki e l’ha portato nel suo castello. Il suo obiettivo è chiaro: attirare Kenshiro e sfidarlo in combattimento. Nel frattempo, Raoh osserva le mosse del suo aiutante e pianifica la sua inarrestabile avanzata.

Cold Blue, Hot Red 5

7,50 €

A VOLTE LA RICERCA DELLA VERITÀ CONDUCE SU SENTIERI OSCURI

Arata Tomoyama è curioso come un gatto, e i sette misteri che la scuola custodisce sono un bocconcino troppo prelibato per la sua inguaribile curiosità e voglia di conoscere. Ma un vecchio adagio dice: “Tanto va la gatta al lardo, che ci lascia lo zampino”.

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – Un altro Mito di Hades: Dark Wing 4

Capolavori Manga 163

5,20 €

WYVERN CONTRO CAPRICORN: SI ALZA IL SIPARIO

Ha inizio la durissima battaglia tra Wyvern e Capricorn, un tempo amici e rivali, e ora faccia a faccia come nemici per regolare i conti con il triste passato che li unisce. Intanto, si estende l’oscura trama ordita da colui che sta manipolando la Guerra Sacra…

Make The Exorcist Fall in Love 6

7,00 €

COSA LEGA ARIA E IL DEMONE DEL DESIDERIO ASMODEUS?

Durante uno show della cantante di fama mondiale, Asmodeus si manifesta. La reazione del padre è immediata e feroce: dopotutto è proprio a causa delle torture subite da quel demone se si è tolto l’occhio destro con le proprie mani.

Ender Geister – The Last Exorcist 8

7,50 €

ESORCISTI VS KILLER: È LA RESA DEI CONTI

Preso di mira da un cecchino, il Cacciatore Nero sta per essere ucciso, ma non sempre i personaggi di una storia si lasciano guidare dalla sceneggiatura… anche se è intricata e appassionante quanto un film di Hollywood! Akira uscirà vivo dall’università?

I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G: Requiem 3

7,90 €

IL CAVALIERE DI PEGASO ALLE STRETTE

Aiutato dall’anima di Aldebaran, Seiya sconfigge il ciclope Sterope, ma mentre si affretta per salvare Atena, davanti a lui si para un altro ciclope, Bronte. Per fortuna in suo soccorso giunge Shura, che continua a combattere attraversando il multiverso.

The Ichinose Family’s Deadly Sins 6

7,90 €

CALA IL SIPARIO SULLA FAMIGLIA ICHINOSE

La serie firmata da Taizan5 giunge a conclusione. Riuscirà Tsubasa a tornare alla tanto bramata realtà insieme ai propri cari o la famiglia rimarrà vittima del sogno voluto da papà Kakeru? Il volumetto include l’episodio d’esordio dell’autore.

Sanda 7

7,50 €

UNA MINACCIA DAL MONDO ESTERNO

L’arrivo di Misuzu Hyodo delle Tonache Rosse al Daikoku Aigo ha messo in seria difficoltà Sanda. Non solo la donna ha scoperto la sua identità, ma l’ha anche ferito con un’arma letale per Santa Claus. Sanda cerca di individuare e convincere l’unica persona in grado di curarlo, ma un pericolo piomba a scuola…

Uncle From Another World 12

7,50 €

UNA BATTAGLIA A COLPI DI MAGIA ESTREMA

Lo zio di Takafumi se la deve (ri)vedere con il Re dei morti, scappato dalla sua prigione interdimensionale. Il popolo è in pericolo, i soldati avanzano e altre creature magiche compaiono misteriosamente durante la lotta. Che gran caos sta succedendo a Lucidion… ma di chi è la colpa?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Yawara! 17

15,00 €

SAYAKA O YAWARA: CHI GAREGGERÀ ALLE OLIMPIADI DI BARCELLONA?

Molti giornalisti sono convinti che sarà l’erede del gruppo Hon’ami a vincere la sfida decisiva, visto che la rivale è stata lontana dal tatami per diversi mesi. Matsuda del Daily Every Sport, però, non è d’accordo: per lui sarà la campionessa che segue da tanti anni a vincere!

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 17

15,00 €

AL VIA IL TORNEO INTERNAZIONALE TRA JUNIORES

Mentre Hikaru e Akira collaborano burrascosamente nel difficile mondo del professionismo, la Hokuto Communication System organizza un torneo a squadre rivolto ai giovani giocatori di Corea, Giappone e Cina.

True Beauty 16

14,90 €

LA FAMA HA SEMPRE UN PREZZO. SOPRATTUTTO QUANDO SI NASCONDE UN SEGRETO…

Jugyeong sta diventando sempre più famosa come beauty influencer e make-up artist. I suoi sforzi stanno dando finalmente frutto e Barbie Joo ormai è sulla bocca di tutti. Ma cosa penserebbero i suoi follower se vedessero il suo vero volto?