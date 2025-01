Tra le uscite Planet Manga del 16 gennaio 2025 troviamo l’esordio di Dead Account, il nuovo shonen targato Kodandsha di cui è stata distribuita un’anteprima durante la scorsa Free Comics Week.

Inoltre arrivano il secondo volume di Tank Chair, il terzo di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – Un altro Mito di Hades: Dark Wing e, contemporaneamente, il terzo ed il quarto di Honeko Akabane’s Bodyguards.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 16 gennaio 2025.

Le uscite Planet Manga del 16 gennaio 2025

Shy 20

Manga Fight 70

5,20 €

DIFFIDATE DELLE PERSONE EDUCATE E GENTILI: SONO LE PEGGIORI QUANDO SI ARRABBIANO!

Meng Long, l’amabile eroe della Cina, perde le staffe e si scatena in un combattimento con Ira ad alto tasso di rancore. Perché è così infuriato? In un sorprendente flashback, la verità sulle sue origini e su come ha ottenuto i poteri.

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 15

15,00 €

HIKARU… LASCIA IL GO?

Hikaru continua a rifiutarsi di giocare, convinto che solo se starà lontano dal Go riuscirà a rivedere Sai. A nulla servono lo sdegno o l’interessamento di amici e colleghi. L’incontro con Isumi, però, farà comprendere al protagonista un’importante verità.

Honeko Akabane’s Bodyguards 3

Manga Sun 148

5,20 €

I GUAI SONO GARANTITI

I ragazzi della classe III sezione 4 sono in gita a Kyoto; assieme a loro, un istituto noto per gli studenti turbolenti. Si prospettano giorni impegnativi per Arakuni Ibuki, visto che all’appello si presentano altri killer che vogliono uccidere Honeko… Consigliato ai fan di Sakamoto Days.

Honeko Akabane’s Bodyguards 4

Manga Sun 149

5,50 €

TEMPI DURI PER ARAKUNI E LA III-4

Non c’è pace per Arakuni Ibuki e le guardie del corpo della III sezione 4. Un traditore è tra loro e più killer vogliono Honeko morta. Ci sono poi gli esami di fine semestre. Non si può prendere un’insufficienza, pena… le lezioni di recupero! Consigliato ai fan di Sakamoto Days!

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – Un altro Mito di Hades: Dark Wing 3

Capolavori Manga 162

5,20 €

CHI INTERFERISCE CON LA GUERRA SACRA?

Il destino ha separato i gemelli Shoichiro e Sojiro: lo Specter di Wyvern al servizio di Hades e il Gold Saint di Gemini fedele ad Athena non possono che essere divisi tra il mondo degli inferi e il Santuario. Ma nell’ombra qualcuno sta distorcendo la trama della Guerra Sacra, mirando a impadronirsi del mondo…

Tank Chair 2

Arashi 52

5,20 €

I CRIMINALI DI GUICHENG HANNO LE ORE CONTATE

Costretto su una sedia a rotelle da un proiettile piantato nel tronco encefalico, Nagi si risveglia solo grazie all’istinto omicida. Per questo Shizuka, sua sorella, l’ha trasformato in un antieroe pronto a eliminare ogni criminale di Guicheng…

Dead Account 1

7,00 €

ESORCISMI E SOCIAL MEDIA IN UN NUOVO ADRENALINICO SHONEN

Soji Enishiro, in arte Aoringo, è un controverso flamer noto per i video violenti. Il suo scopo è guadagnare in fretta una grossa somma di denaro per pagare le costose cure alla sorella minore Akari, alla quale un giorno accade qualcosa di terribile…