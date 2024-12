Marco Strignano 2024-12-16T18:00:17+01:00 Autori: Manabu Yashiro Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 5,20 Rilegatura: Brossurato fresato Pagine: 192 Formato: 13X18 Data di pubblicazione: ottobre 2024

La casa editrice italiana Planet Manga ha lanciato per il mese di ottobre un manga molto interessante in quanto sofisticato, violento, geniale ma anche assurdo. E questa miscela di elementi danno vita a un manga shonen d’azione e di fantascienza dalla premessa piuttosto semplice ma ricca di dettagli profondi. Stiamo parlando di Tank Chair. Scritto e disegnato dal mangaka giapponese Manabu Yashiro, la serializzazione è iniziata sul sito web e sull’app Magazine Pocket di Kodansha a novembre 2022.

Attualmente tutti i suoi capitoli sono raccolti in sette volumi tankōbon, con il primo che è arrivato sugli scaffali a ottobre 2024. Il manga shonen, attualmente in corso, narra gli eventi del protagonista Nagi Taira, un assassino dotato di un’abilità incredibile il cui destino lo ha costretto su una sedia a rotelle dopo aver protetto sua sorella da un proiettile a lei indirizzato. Il giovane vive in uno stato di perenne stordimento, gli unici momenti in cui riesce a ripristinare la sua coscienza, per un breve lasso temporale, è quando percepisce l’intento omicida verso di lui. Intenzionato a risvegliarsi completamente, Nagi inizia la “riabilitazione” su una sedia a rotelle modificata contro ogni sorta di potenti nemici.

Tank Chair – RECENSIONE

La premessa del manga è piuttosto semplice e di primo acchito potrebbe risultare banale e superficiale, ma basta leggere i primi capitoli per lasciarsi prendere dal ritmo scorrevole della trama e svogliare una pagina con più curiosità e coinvolgimento dell’altra. Planet Manga ha lanciato nel mese di ottobre il primo volume del manga shonen scritto e disegnato da Manabu Yashiro, Tank Chair.

Il volume in questione raccoglie 4 capitoli che permetto ai lettori di seguire gli eventi di Nagi, il protagonista del manga. Nagi non è però il solo a trovarsi sotto i riflettori, in quanto con lui c’è sempre sua sorella Shizuka, la co-protagonista della serie. Nella prima parte del manga i lettori avranno modo di conoscere bene i due personaggi e di capire le circostanze che hanno portato Nagi non solo a una paralisi dalla vita in giù, ma a quello che si rivela essere uno stato vegetativo apparente.

L’esperto e inarrestabile assassino, infatti, durante una delle tante missioni, vedrà la sua vita cambiare completamente. E tutto accade “a causa” di sua sorella. Per proteggere Shizuka fa un proiettile a lei indirizzato, Nagi le fa scudo venendo inevitabilmente colpito in testa. Da lì inizia la sua seconda vita, la cui condizione lo costringe non solo sulla sedia a rotelle ma a non rispondere a nessuno stimolo esterno. Shizuka scopre però che c’è un modo per poter riattivare suo fratello e potergli parlare per qualche minuto: mettere a rischio la sua vita. Infatti ogni volta che Nagi viene puntato da qualcuno con intenzioni omicide, il suo cervello si riattiva improvvisamente e rimette in moto il suo corpo.

I primi due capitoli del manga infatti, seguono principalmente Shizuka, la quale va a caccia di esperti serial killer che convincendoli con l’inganno di vendicare la morte di qualcuno a lei cara facendo fuori suo fratello Nagi. Lei fa tutto questo per proseguire quella che lei chiama “riabilitazione”, che consiste nell’allenare nuovamente il killer instinct di suo fratello.

La seconda parte del manga si addentra maggiormente nella trama e introduce due killer che però fanno parte della vita di Nagi, Naozumi Kurosaka e sua sorella Touko. Nagi e Naozumi frequentavano la stessa classe dell’accademia che formava killer professionisti. Da sempre rivali, Nagi era sempre un passo avanti a Naozumi, il quale nutriva un grande rispetto nei suoi confronti. Ma ora cerca solo vendetta in quanto crede che Nagi abbia tradito l’accademia dopo essere scomparso. Solo dopo scopre dell’incidente, che alimenta in lui un sentimento di rabbia verso Shizuka, che considera responsabile dell’incidente di Nagi.

Nella terza parte i lettori conosceranno l’insegnante dell’accademia, la quale sembra avere una personalità molto forte e soprattutto molto pericolosa. Il primo volume si chiude in questo modo, con l’aspettativa che gli eventi prenderanno una piega completamente diversa. Uno degli aspetti più toccanti di Tank Chair è il legame fraterno tra Nagi e Shizuka. Inizialmente sua sorella potrebbe sembrare poco affidabile, visto che cerca di attentare alla vita di suo fratello. Ma lo fa solo perché sente terribilmente la sua mancanza e soprattutto il bisogno di suo fratello maggiore. Così facendo, infatti, da un lato può rivederlo in azione, ma dall’altro può parlarci ed è questo che Shizuka vorrebbe di nuovo a tutti i costi.