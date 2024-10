Honeko Akabane’s Bodyguards: il manga si concluderà in tre capitoli

Honeko Akabane’s Bodyguards è una serie manga giapponese, scritta e illustrata da Masamitsu Nigatsu, serializzata sulla rivista di manga shōnen di Kodansha Weekly Shōnen Magazine da settembre 2022. Esattamente due anni dopo dal suo debutto, la serie shonen ha ricevuto un adattamento cinematografico live-action presentato in anteprima nei cinema giapponesi ad agosto 2024.

La serie manga in questione è arrivata in Italia quest’anno grazie alla casa editrice Planet Manga e con 10 volumi attualmente all’attivo, si scopre che Honeko Akabane’s Bodyguards si concluderà in tre capitoli. L’aggiornamento arriva dalla pagina dell’insider MangaMoguraRE.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Planet Manga del 31 ottobre 2024

Gli eventi ruotano attorno a Honeko Akabane e Ibuki Arakuni, amici d’infanzia fin da bambini. Ibuki nutre dei sentimenti per Honeko ed è ferocemente protettivo nei suoi confronti, spesso portando a litigi. Honeko lo rimprovera sempre per la sua incoscienza ma è profondamente grata per ciò che fa, poiché si sente al sicuro con lui.

L’incrollabile determinazione di Ibuki nel proteggere Honeko deriva dalla sua conoscenza della sua vera eredità. È la figlia del boss di una potente organizzazione yakuza e destinata a diventarne il prossimo leader dopo la morte del padre. Per questo motivo, le organizzazioni rivali stanno complottando per eliminarla, persino assumendo assassini professionisti.

Per proteggere Honeko, è stata adottata dalla famiglia di un avvocato, nascondendo i suoi legami con la Yakuza. Ibuki è diventato la sua guardia del corpo per un anno, anche se non è solo. Infatti tutti i suoi amici e compagni di classe sono stati assegnati come guardie del corpo di Honeko. La storia segue la vita quotidiana di questa classe speciale mentre proteggono Honeko senza che lei lo sappia, esplorando anche la nascente storia d’amore tra Honeko e Ibuki.

Honeko Akabane’s Bodyguards è scritto e illustrato da Masamitsu Nigatsu, e la serializzazione del manga è iniziata sulla rivista di Kodansha Weekly Shōnen Magazine il 21 settembre 2022 e ora si trova nella sua finale. Kodansha ha raccolto tutti i capitoli pubblicati in singoli volumi tankōbon, con il primo risalente al 2023 e ad oggi ne sono presenti dieci.