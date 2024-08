Marco Strignano 2024-08-26T07:00:59+02:00 Autori: Masamitsu Nigatsu Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 5,20 Rilegatura: Brossurato fresato Pagine: 192 Formato: 11.5 X 17.5 Data di pubblicazione: 11/07/2024

Honeko Akabane’s Bodyguards è una nuova proposta della casa editrice italiana Planet Manga, che potrebbe appassionare molti giovani ragazzi, in quanto si tratta di un vero e proprio shonen. Di fatti il manga scritto e disegnato da Masamitsu Nigatsu contiene moltissimi cliché che caratterizzano un manga per ragazzi. I protagonisti principali infatti sono Arakuni Ibuki e appunto Honeko Akabane, i quali si conoscono fin da quando sono piccoli. Entrambi sono segretamente innamorati l’uno dell’altro e questo porta spesso i due a trovarsi in situazioni molto imbarazzati che suscitano tenerezza tra i due, soprattutto quando Arakuni Ibuki fa di tutto per cercare di mantenere il classico atteggiamento da duro. L’obiettivo principale di Ibuki è di proteggere segretamente Honeko Akabane da ogni tentativo di assassinio da parte di organizzazioni criminali organizzate. Per quale motivo? La giovane ragazza è figlia del capo della Yakuza, il quale, ormai avanti negli anni, si rivolge al padre di Ibuki per poter parlare con suo figlio.

Il boss del clan Jungu, Masahito Jingu, una volta organizzato un incontro con Ibuki, gli confessa che Honeko Akabane è sua figlia, ma lei non ne al corrente e non vuole che finisca per scoprirlo. Tuttavia i riviali criminali lo sanno e poiché il boss abbandonerà la sua carica, tutti questi credono che Akabane prenderà il suo posto e per questo cercheranno di eliminarla. Ecco che entra in gioco Arakuni Ibuki. Non solo frequenta la stessa scuola di Hakabane, ma sono anche amici di vecchia data. Per questo Masahito Jingu gli chiede di proteggere sua figlia da ogni attacco nemico.

Honeko Akabane’s Bodyguards: RECENSIONE

Planet Manga presenta ai lettori italiani un nuovo manga intitolato Honeko Akabane’s Bodyguards, il cui primo volume contiene 5 capitoli. La lettura inizialmente è molto scorrevole e caratterizzata da un tono divertente nonostante l’obiettivo del protagonista sia una questione di vita o di morte. Nonostante questo, Ibuki è molto sicuro di sé e soprattutto determinato a portare a termine la sua missione. Ma c’è molto di più di questo, in quanto dietro il suo essere arrogante, scorbutico e apparentemente insensibile si nasconde un ragazzo che non vede Honeko Akabane come una missione. Per lui lei è l’amica di infanzia per la quale prova forti sentimenti e questi molto spesso lo portano a non eseguire la sua “missione” in modo impeccabile. Di fatti Akabane non deve scoprire assolutamente nulla di quello che le succede intorno, ma sono molte le situazioni in cui rischia di far venire tutto a galla. I punti principali di analizzare di Honeko Akabane’s Bodyguards sono due: i colpi di scena e la connessione psicologica tra i due protagonisti.

Per quanto riguarda i colpi di scena, questi sono presenti in ogni capitolo del primo volume di Honeko Akabane’s Bodyguards. Nel primo capitolo quello più importante è scoprire che Akabane sia la figlia di un boss mafioso, senza che lei lo sappia. Di conseguenza non sa di essere stata adottata e mai dovrà scoprirlo. Nei capitoli successivi invece il livello si alza decisamente. Anche se il titolo del manga suggerisce, potrebbe essere facile credere inizialmente che l’unico bodyguard di Akabane sia Ibuki, ma in realtà non è affatto così. Oltre al protagonista, ci sono ben altre 22 guardie del corpo incaricate di proteggere la giovane ragazza. Non sono altro che i compagni di classe di Akabane, studenti addestrati professionalmente per poter svolgere questa missione. Inizialmente Ibuki non è incluso nel gruppo perché non ha ricevuto nessun addestramento e quindi senza una caratteristica unica che invece presentano i 22 bodyguards. Ma grazie alla sua personalità caotica e precipitosa riuscirà a farsi spazio e a farsi accettare come il ventitreesimo.

L’altro punto chiave del manga che emerge nel primo volume è la connessione psicologica tra i due protagonisti. Entrambi nascondono i sentimenti che provano l’uno per l’altro, ma tutto è molto chiaro fin da subito. Dietro ogni screzio e litigio, si nasconde un forte sostegno reciproco verso i loro sogni che in un certo senso si incontrano. Honeko Akabane’s Bodyguards è un manga che colpisce decisamente un target molto “teen” ma chiunque può lasciarsi trasportare da una storia che risulta divertente e scorrevole.