Le uscite Planet Manga del 13 marzo 2025

Tra le uscite Planet Manga del 13 marzo 2025 ritroviamo tanti titoli di successo: tornano con il terzo volume Gokurakugai, Tank Chair, Boruto – Two Blue Vortex e Kingdom Hearts III, oltre a serie più avanti con la numerazione come Undead Unluck, Togen Anki: Sangue Maledetto o Shy .

Inoltre due uscite legate a Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, ovvero The Lost Canvas 24 e Un altro Mito di Hades: Dark Wing 4.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 13 marzo 2025.

Togen Anki: Sangue Maledetto 16

Manga Best 40

5,50 €

IN FUGA DAL LABORATORIO

Le bombe nascoste da Kusabi Momoura cominciano a esplodere gettando nel panico tanto gli Oni quanto i Momotaro. Riusciranno gli studenti della Rasetsu Academy e i membri della Kikoku-tai a salvare i prigionieri e a scappare prima che l’intero edificio sia ridotto in macerie?

Shy 21

Manga Fight 71

5,90 €

NEVER LAND È SCOMPARSA

L’inquietante isola creata per offrire rifugio a tutte le persone deluse dalla vita adulta si inabissa nelle profondità dell’oceano. Tuttavia, Shy e i suoi alleati non possono tirare un sospiro di sollievo: è il segno che gli Amararilk stanno per passare alla fase successiva del loro piano.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Undead Unluck 20

Planet Action 86

5,90 €

UNA CERIMONIA DA INCUBO

La Union si è infiltrata nella scuola di Chikara per impedire le tragiche conseguenze che seguiranno l’attivazione di Unmove. Per Fuko è l’opportunità di vivere la vita da studentessa che ha sempre sognato. Tuttavia, la tanto attesa consegna del diploma porta con sé un mare di guai per i Negator!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU DISNEY+

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 24

Manga Saga 92

5,20 €

LA GUERRA SACRA ENTRA NELLA FASE FINALE

L’ultimo atto di devozione di Rhadamanthys verso il suo padrone ha permesso di cambiare le sorti del conflitto, finora nelle mani di Alone. Mentre Tenma fa ancora una volta i conti con le macchinazioni di Yoma, la vera natura di quest’ultimo viene infine rivelata.

Honeko Akabane’s Bodyguards 5

Manga Sun 150

5,50

TERMINATI GLI ESAMI, TUTTI IN BATTAGLIA!

Le guardie del corpo di Honeko Akabane scendono in campo contro le Pompe funebri e la Compagnia dei cani da caccia. La III-4 dovrà vedersela contro due squadre di killer professionisti assetati di sangue e determinati a tutto pur di far fuori l’erede del clan Jingu.

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – Un altro Mito di Hades: Dark Wing 4

Capolavori Manga 163

5,20 €

WYVERN CONTRO CAPRICORN: SI ALZA IL SIPARIO

Ha inizio la durissima battaglia tra Wyvern e Capricorn, un tempo amici e rivali, e ora faccia a faccia come nemici per regolare i conti con il triste passato che li unisce. Intanto, si estende l’oscura trama ordita da colui che sta manipolando la Guerra Sacra…

Gokurakugai 3

Collana Japan 182

5,50 €

IMPORTANTI RIVELAZIONI NEL TERZO VOLUME DELL’ACTION MANGA DI SHUEISHA

Kanata è stata vista mordere un uomo. Alma, in pensiero per l’amica incolpata degli omicidi che hanno sconvolto la città, setaccia le strade di Gokurakugai per trovarla. Che sia una semplice ragazzina o una maga, è determinato a salvarla.

Tank Chair 3

Arashi 53

5,20 €

KILLER CONTRO KILLER: CHI RIUSCIRÀ A SOPRAVVIVERE?

Nagi e Shizuka sono in fuga, aiutati dai membri del fan club di Tank Chair. Purtroppo per loro, i fratelli Kurosaka e il nuovo studente della Classe A, decisi a punire i traditori che hanno abbandonato l’Accademia, sono sempre più vicini a scoprire il loro nascondiglio.

Boruto – Two Blue Vortex 3

Planet Manga 151

5,50 €

IL SEGRETO DI HIMAWARI

Hidari e Jura, due degli alberi divini umanoidi, irrompono nel Villaggio della Foglia per assimilare Sarada e Naruto, i loro obiettivi. È però Himawari ad attirare l’attenzione di Jura. La ragazza, infatti, non è solamente la figlia di Naruto, ma condivide con il padre qualcosa di persino più profondo…

Twisted-Wonderland Il Manga: Book of Savanaclaw 2

7,50 €

IL TANTO ATTESO TORNEO DI SPELLDRIVE SI AVVICINA

Chi è il colpevole dei misteriosi incidenti che si stanno verificando nel Night Raven College, l’accademia arcana di magia? Yu sta indagando e la verità la condurrà dritta al cuore dei misteri del dormitorio di Savanaclaw.

Kingdom Hearts III 3

9,50 €

IL MANGA TRATTO DALLA SAGA VIDEOLUDICA DI DISNEY E SQUARE ENIX CONTINUA

Sora, come sempre accompagnato da Pippo e Paperino, è alla ricerca dei poteri perduti. Riku e Topolino, invece, devono scoprire come raggiungere Aqua, persa in un abisso oscuro. Solo così, infatti, potranno salvare i mondi dalle macchinazioni di Xehanort.

Spy x Family 2

5,20 €

IL SECONDO VOLUME DELLA SERIE DI GRANDE SUCCESSO CHE HA RISCRITTO LE REGOLE DELLA SPY STORY!

Twilight è riuscito a portare a termine la prima, complicata fase della sua missione: mettere su famiglia in una settimana per infiltrarsi in un prestigioso istituto scolastico. Peccato che la figlia sia una telepate e la moglie… un pericoloso sicario?!