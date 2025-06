Le uscite Marvel Panini del 26 giugno 2025

Tra le uscite Marvel targate Panini del 26 giugno 2025 troviamo la consueta rassegna di titoli Ultimate, oltre ad un team-up tra X-Men e Spider-Man sulle pagine di Amazing Spider-Man nell’ambito della saga Le Otto Morti di Spider-Man.

Inoltre quattro nuovi volumetti Marvel-Verse in occasione della prossima uscita di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ognuno dedicato ad un membro diverso del quartetto.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 19 giugno 2025.

Amazing Spider-Man 69

Spider-Man 869

7,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #67/68, #68.Deaths

Le otto morti di Spider-Man continua qui!

Cyttorak attacca il mondo e il Fenomeno non se ne sta con le mani in mano: non è solo in questa lotta!

Gli X-Men si uniscono a Spidey per salvare il mondo!

Siamo però sicuri che questa alleanza sia sufficiente contro i figli di Cyttorak?

Ultimate Spider-Man 16

4,00 €

Contiene: Ultimate Spider-Man (2024) #16

Le origini segrete di Mysterio!

Persino Kingpin non sa granché del super criminale con l’elmo fumante…

…ma Spider-Man sta per scoprire più di quanto si aspettasse!

Disegni di David Messina!

Ultimate Black Panther 15

4,00 €

Contiene: Ultimate Black Panther (2024) #15

Preparatevi a conoscere il nuovo Pantera Nera!

Sfinito e assediato dalla guerra, un T’Challa ridotto all’essenziale deve tornare alle origini.

L’obiettivo? Prepararsi a dare battaglia a chi gli ha rivolto contro il vibranio e la sua controparte oscura.

Disegni di Stefano Caselli!

Ultimate X-Men 14

4,00 €

Contiene: Ultimate X-Men (2024) #14

Niente è più come prima nella vita di Hisako e delle sue amiche.

L’oscurità ha preso il sopravvento e gli schieramenti in campo sono stati rivoluzionati.

Il Re delle Ombre è tornato più potente che mai!

Sarà Corazza la prima a cadere?

Ultimates 11

4,00 €

Contiene: Ultimates (2024) #11

La guerra per Asgard!

È tempo di far cadere un altro dominio del Creatore detronizzando Loki!

Thor, Sif e She-Hulk affrontano un viaggio nel mistero in cerca di sangue, gloria e ribellione e scoprono un sorprendente alleato!

Un nuovo eroe si prepara a fare il suo esordio!

Ultimate Wolverine 4

4,00 €

Contiene: Ultimate Wolverine (2025) #4

Lo scontro con Gambit e Kitty Pryde ha lasciato il Soldato d’Inverno disorientato.

Possibile che si siano create delle crepe nella sua riprogrammazione?

I dubbi affollano la sua mente, ma una domanda in particolare lo ossessiona più di ogni altra: chi è Logan?

Disegni di Alessandro Cappuccio!

Marvel-Verse: Fantastici Quattro – Mister Fantastic

9,90 €

Contiene: Dark Reign: Fantastic Four (2009) #1/5

Fantastici Quattro – La Donna Invisibile

9,90 €

Contiene: Invisible Woman (2019) #1/5

Marvel-Verse: Fantastici Quattro – La Torcia Umana

9,90 €

Contiene: Fantastic Four (1961) #192, Fantastic Four (1961) #214, Fantastic Four (1961) #233, Fantastic Four (1961) #285, Marvel Snapshots: Fantastic Four (2020) #1

Marvel-Verse: Fantastici Quattro – La Cosa

9,90 €

Contiene: The Thing: Freakshow (2002) #1/4, Marvel Fanfare (1982) #15

Daredevil: Ira Funesta 2

Marvel Collection

24,00 €

Contiene: Daredevil (2023) #6/10

Il Diavolo Rosso è rinato, ma il passato ha ancora dei conti in sospeso con lui!

Il mondo di Matt Murdock è stato sconvolto e ora i suoi cari sono minacciati da una forza malvagia.

Pieno di domande, Daredevil riceve delle risposte da una fonte inimmaginabile e assiste al ritorno di un vecchio nemico…

…ma il suo misterioso tormentatore lo sta per scagliare in uno scontro con Wolverine!

I Grandi Tesori Marvel Spider-Man: Le Graphic Novel

38,00 €

Contiene: Spider-Man: Hooky (1986) #1, Spider-Man: Parallel Lives (1989) #1, Spider-Man: Spirits of the Earth (1990) #1, Spider-Man: Fear Itself (1992) #1