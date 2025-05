Le uscite manga Star Comics del 6 maggio 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 6 maggio 2025 troviamo i nuovi volumetti di Dr.Stone e di My Hero Academia, entrambi disponibili anche in edizione variant, oltre al secondo numero dell’euro-manga I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya: Time Odissey, disponibile anche in una speciale Collector Edition ricca di extra.

Inoltre il quarto volume di Hellboy e i nuovi numeri di Tales of Wedding Rings e di Witch Watch.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 6 maggio 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

DR.STONE n. 27

DRAGON n.322

di Boichi,Riichiro Inagaki

€ 5,20

#SCIENCEPOWER

Senku e compagni si lanciano nella costruzione della time machine, il punto di arrivo finale della scienza! Proprio nel bel mezzo di questa sfida, ricevono un messaggio dal futuro da parte di una persona inaspettata! La speranza di completare l’impresa cresce, ma cosa c’è dietro…?! Ecco il miracoloso seguito, l’unico e solo diario di avventure della scienza!

DR.STONE n. 27

VARIANT COVER EDITION

DRAGON n.#

di Boichi,Riichiro Inagaki

€ 6,90

Il volume sarà disponibile anche in una speciale edizione con variant cover!

HELLBOY n. 4

LA MANO DESTRA DEL DESTINO

CLASSICAL US n.8

di Mike Mignola

€ 15,90

UNA NUOVA, FANTASTICA EDIZIONE PER LE STORIE DI UNO DEI PERSONAGGI PIÙ LEGGENDARI DEL FUMETTO OCCIDENTALE.

Il quarto volume dedicato al personaggio immortale di Mike Mignola. Una raccolta di storie a colori, precedentemente disponibili solo in bianco e nero, insieme alla nuova avventura “Re Volmer” realizzata appositamente per il volume. In più, gli esclusivi schizzi di Mike Mignola a testimonianza della sua originale visione dei signori dell’inferno e altre creature.

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA: TIME ODYSSEY n. 2

EURO n.12

di Jérôme Alquié,Arnaud Dollen

€ 14,90

Un’opera supervisionata direttamente dal maestro MASAMI KURUMADA

Sebbene Chronos abbia impedito l’Eclissi Finale, Zeus non mantiene la sua promessa di accogliere il Dio del Tempo sull’Olimpo. Umiliato, Chronos è più determinato che mai a forgiare l’Orologio dell’Apocalisse. Per farlo, gli occorre il fuoco sacro dell’Olimpo, rubato da Prometheus. In cambio del suo aiuto, il Titano prigioniero sul Monte Caucaso chiede di essere liberato dalle sue catene. Queste catene, però, sono le stesse dell’armatura di Andromeda, indossata da Shun… Per raggiungere i suoi scopi, Chronos dovrà svelare il loro segreto!

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA: TIME ODYSSEY n. 2

COLLECTOR EDITION

EURO n.#

di Jérôme Alquié,Arnaud Dollen

€ 34,90

COLLECTOR EDITION con grande formato! Contiene più di 20 pagine di imperdibili contenuti extra.

MY HERO ACADEMIA n. 41

DRAGON n.323

di Kohei Horikoshi

€ 5,20

PLUS ULTRA!!!

Dopo che il quarto successore è stato portato via da Shigaraki, per Midoriya si apre un’ultima, disperata fase della battaglia. L’unico modo per assestare un colpo davvero efficace al suo potentissimo avversario è tentare il tutto per tutto, mettendo in atto una strategia da cui non si può tornare indietro…

MY HERO ACADEMIA n. 41

VARIANT COVER EDITION

DRAGON n.#

di Kohei Horikoshi

€ 5,90

Il quarantunesimo volume della saga uscirà anche in una speciale Variant Cover Edition assolutamente da non perdere!

TALES OF WEDDING RINGS n. 15

WONDER n.148

di Maybe

€ 6,50

SOLO IL ‘RE DEGLI ANELLI’ POTRÀ SALVARE IL LORO MONDO. MA PER FARLO… DOVRÀ SPOSARE 5 PRINCIPESSE!

Una volta tornato ad Anulus, Sato finalmente si unisce anche a Saphir e Amber…! Dopo, pur di troncare il fatale legame degli anelli, decide di distruggerli, ma non è così semplice. Questo fantasy su sposini novelli di un altro mondo sta per giungere al gran finale!

WITCH WATCH n. 12

STARDUST n.149

di Kenta Shinohara

€ 5,90

LA NUOVA FRIZZANTE SERIE DELL’AUTORE DI ASTRA LOST IN SPACE!

Mentre Miharu e Jekyll tengono il loro consueto scambio di energie vitali, vengono sorpresi per caso da Fran. La ragazza, che si presenta come una scienziata, sembra nascondere un incredibile segreto… Nel frattempo Nico, tornata a fare da confidente per problemi amorosi, si trova a ripensare ai suoi sentimenti per Morihito. I due non sanno di essere afflitti da una maledizione che impedisce loro di finire insieme, ma i loro amici si mettono in moto, suscitando un cambiamento nel loro rapporto…