My Hero Academia: svelata un’informazione inedita su All Might

My Hero Academia è tornato con un nuovo albo che offre moltissime informazioni inedite sui personaggi, mai rivelate durante la serializzazione del manga. E uno di questi aggiornamenti riguarda All Might, in particolare il nome di sua madre. Il manga di My Hero Academia si è concluso la scorsa estate e adesso sta preparando i fan ad assistere anche alla conclusione della serie televisiva, con l’ultima stagione dell’anime prevista per la fine dell’anno.

Ma recentemente My Hero Academia ha lanciato un nuovo albo Ultra Age in Giappone, che ha rivelato ogni sorta di nuove informazioni sui suoi personaggi che Horikoshi non aveva mai incluso nel manga. Tra queste ci sono nuovi dettagli sulla madre di All Might. Sebbene non sia stato rivelato molto su di lei, si scopre che il suo nome è Toshie Yagi. Il che contribuisce ad approfondire ulteriormente il suo misterioso passato.

All Might è uno degli eroi più misteriosi che i fan abbiano avuto modo di vedere nel corso della serie. Grazie al passaggio di One For All a Izuku Midoriya, i fan hanno potuto scoprire tutto sull’ex eroe numero uno. Sebbene sia stato rivelato che aveva legami con uno dei precedenti utenti di One For All (e quindi il suo maestro), Nana Shimura, e che ha vissuto gran parte della sua vita da eroe grazie a quegli insegnamenti, il suo vero passato restava ancora da esplorare.

Solo nell’arco narrativo finale della serie si è visto All Might spingersi davvero oltre il plus ultra. Mentre indossava la sua armatura e combatteva contro All For One, All Might ripensava a come era arrivato a quel punto della sua vita. Questo flashback ha rivelato un’immagine del giovane Toshinori insieme a sua madre, con i due si divertono a leggere un libro di fiabe sugli eroi. Ma sfortunatamente, questo è tutto ciò che il manga ha mostrato sulla madre di All Might all’epoca.

Quella della scoperta del nome della madre di All Might è solo un piccolo dettaglio in più legato alla sua infanzia e al suo legame più importante, ma contribuisce notevolmente a mostrare un lato dell’eroe che non abbiamo mai avuto modo di vedere.