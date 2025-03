Dr. Stone: svelate le prime immagini ufficiali del finale della prima parte

La prima parte della stagione 4 di Dr. Stone, intitolata Dr. Stone Science Future si avvicina alla fine. Ma in vista dell’episodio finale sono arrivate le prime anticipazioni in occasione dell’Anime Japan 2025. La stagione 4 di Dr. Stone segue il viaggio di Senku e dei suoi amici in America, dando il via alla guerra tra il Regno della Scienza e la colonia americana guidata dal Dr. Xeno. La stagione è in onda da gennaio 2025 e gli episodi saranno rilasciati in tre parti separate nel corso del 2025. L’episodio 12 chiuderà la prima parte.

Con il manga di Riichiro Inagaki e Boichi giunto al termine anni fa, l’anime ha un percorso chiaro verso il finale della sua storia. Finora, le battaglie tra le forze di Senku e del Dr. Xeno sono state intense. A peggiorare le cose, Senku è stato gravemente ferito nel nono episodio della stagione. Ma la sua leadership gli ha fatto guadagnare l’amore e la lealtà di Luna, un’ex studentessa di medicina che in precedenza aveva seguito il dottor Xeno. E grazie a lei, anche Carlos ha cambiato schieramento, dando all’equipaggio della Scienza una mappa della base di Xeno per far pendere la lotta a loro favore.

La quarta stagione di Dr. Stone ha esplorato la guerra tra il Regno della Scienza di Senku e le forze del dottor Xeno e l’episodio dieci abbia visto un Senku ancora in via di guarigione tornare sul campo, unendosi a Ryusui in un combattimento aereo per abbattere Stanley. Ma mentre il duo apparentemente aveva successo, lo Stanley che stavano combattendo si è rivelato essere un’esca.

Invece, il vero Stanley ha catturato i membri dell’equipaggio della Scienza ancora a bordo del Perseo con l’aiuto dell’arma segreta di Xeno, un sottomarino. Fortunatamente, Stanley non era l’unico ad avere influenza sugli altri, poiché le scene finali dell’episodio 11 hanno visto Tsukasa e il team di battaglia scavare con successo un tunnel sotto la base di Xeno per affrontare l’ex scienziato della NASA, ora indifeso. Il finale ruoterà probabilmente attorno alla cattura di Xeno da parte di Tsukasa e del suo team. Nel frattempo, Senku si dirigerà verso il dottor Xeno in persona per affrontare l’uomo che un tempo era il suo vecchio mentore scientifico.

L’episodio 12 della quarta stagione di Dr. Stone si intitola “Reunion” e, come suggerisce il titolo, vedrà Senku riunirsi con il dottor Xeno e il resto dell’equipaggio scientifico. Xeno non è più la stessa persona che una volta si è prodigata per aiutare un giovane Senku a costruire il suo primo razzo. Ma il potenziale per un esito pacifico potrebbe ancora esistere.

L’episodio debutterà giovedì 27 marzo e sarà disponibile su Crunchyroll in streaming. A questo punto, ci sono meno di 100 capitoli del manga da adattare, con l’intera storia che dovrebbe concludersi entro la fine del 2025.

Fonte – Comicbook