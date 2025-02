Le uscite manga Star Comics del 25 febbraio 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 25 febbraio 2025 troviamo i due speciali Art Book dedicati a Genshin Impact e l’esordio della nuova serie fantasy di Kosuke Hamada Re Cervin.

Inoltre continuano i grandi successi come Solo Leveling (anche in edizione Anime Variant), Versus, Shibatarian o Kaiju No. 8.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 25 febbraio 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 25 febbraio 2025

GENSHIN IMPACT ART BOOK n. 1

di Genshin Impact Project Team

€ 25,90

GENSHIN IMPACT ART BOOK n. 2

di Genshin Impact Project Team

€ 25,90

A GRANDISSIMA RICHIESTA, L’ARTBOOK DEL VIDEOGIOCO DI FAMA MONDIALE!

Fin dalla sua uscita nel 2020, Genshin Impact si è imposto come uno degli action RPG free-to-play più famosi, catturando il cuore di milioni di gamers. Questo artbook, con i suoi due volumi, è dedicato a tutti i fan del videogioco: un tesoro ricco di illustrazioni di ogni tipo, dai character design e gli artwork promozionali ai materiali realizzati per trailer e commemorazioni particolari. Un’autentica celebrazione del mondo di Teyvat e dei suoi personaggi, fino alla versione 1.6!

KAIJU No. 8 n. 13

TARGET n.163

di Naoya Matsumoto

€ 5,50

I KAIJU SONO ARRIVATI!

Il Kaiju No. 9 è apparso a Tachikawa e Mina Ashiro è caduta in mano sua. Kafka vorrebbe andare a salvarla, ma i daikaiju sparsi in vari punti della capitale glielo impediscono. Come se non bastasse, comincia ad avvertire la presenza di un nuovo pericolo…

LET’S HAIKYU!? n. 11

TARGET n.164

di Haruichi Furudate,Retsu

€ 5,20

L’ATTESISSIMO SPIN-OFF DI HAIKYU È FINALMENTE ARRIVATO!

Dopo aver concluso l’allenamento di beach volley in Brasile, Hinata è diventato un vero e proprio ninja della pallavolo! Entrato a far parte della V-League, lo aspettano come avversari Kageyama e gli altri membri della “monster generation”! Si preannuncia un finale a dir poco esorbitante in quest’ultimo volume tutto da ridere!

PROMISE CINDERELLA n. 11

AMICI n.318

di Oreco Tachibana

€ 6,50

UNA COMMEDIA SENTIMENTALE ASSOLUTAMENTE IMPERDIBILE, CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO DRAMA TELEVISIVO!

La meta del viaggio per i dipendenti del ryokan Kataoka è… Okinawa! Issei, che ha appena scambiato una “promessa” con Hayame, è emozionato alla prospettiva di far compiere un passo avanti alla loro relazione… Purtroppo l’albergo dove soggiorneranno è di proprietà di Tenma, e mentre quest’ultimo rimane da solo sulla spiaggia con Hayame, Issei e Sakura…

RE CERVIN n. 1

KAPPA EXTRA n.305

di Kousuke Hamada

€ 6,90

UN EMOZIONANTE VIAGGIO ALLA RICERCA DI RICORDI PERDUTI PER UN FUTURO DI PACE.

Cervin, re di Hellenthal, perde il suo trono, il suo popolo e la sua famiglia a causa dell’invasione da parte dell’impero di Iria guidato da Contrano. Durante l’attacco, inoltre, si risveglia il drago malvagio che era stato sigillato nel regno e le sue fiamme divampano per l’intero paese. Arsinoe, figlia di Cervin, cerca di fermare l’essere malvagio ricorrendo alla forza di Sent Fauna, “la forsennata che divora i ricordi”, ma in cambio perde ogni ricordo del suo carissimo padre…

Ha così inizio il viaggio di rinascita di un re esiliato e di una principessa senza memoria, legati entrambi da una perdita.

SHIBATARIAN n. 4

GHOST n.232

di Katsuya Iwamuro

€ 6,50

LA SERIE RIVELAZIONE CHE FIN DAL PRIMO CAPITOLO È RIUSCITA AD ATTIRARE L’ATTENZIONE DEI LETTORI DI TUTTO IL MONDO.

Dopo aver scoperto che il punto debole degli Shibata è l’acqua salata, Sato e gli altri cercano di raggiungere la terrazza dove si trova una cisterna d’acqua. In quel momento, però, fa la sua comparsa il pompatissimo Genki Shibata e Watari crolla a terra a causa dei suoi poderosi pugni. Mentre Sato precipita nella disperazione, Shibata comincia a raccontargli l’“inizio della storia”… ma di cosa si tratta?

SOLO LEVELING n. 21

TOON n.7

di DUBU(REDICE STUDIO),Chugong,h-goon

€ 9,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

Lo scontro tra Jinwoo e Thomas raggiunge l’acme e solo uno dei due ne uscirà intero. Però, nell’oscurità, il vero nemico sta portando avanti il suo piano di morte…

SOLO LEVELING n. 21

ANIME VARIANT

di DUBU(REDICE STUDIO),Chugong,h-goon

€ 9,90

Volume 21 di Solo Leveling disponibile anche nell’imperdibile versione Anime Variant!

TENKAICHI n. 4

KAPPA EXTRA n.306

di Yosuke Nakamaru,Kyoutarou Azuma

€ 6,90

I PIÙ GRANDI GUERRIERI DEL GIAPPONE SI SFIDANO IN UN TORNEO SENZA ESCLUSIONE DI COLPI!

Terzo incontro del primo turno del Tenkaichi. A conclusione della sfida tra Fuma Kotaro e Toda Seigen, prendono posto nell’arena Yagyu Munenori, celebrato come il miglior spadaccino in assoluto del Giappone, e William Adams, giunto da un paese straniero e determinato a schiacciare con la sua Dirk Dance chiunque abbia preso parte al torneo…

TOKYO ALIENS n. 9

STORIE DI KAPPA n.338

di NAOE

€ 6,50

A Tokyo si verificano diversi casi di sequestro di terrestri per mano degli alieni e dietro tutto questo c’è la terribile organizzazione dell’Asta Nera. Per trarre in salvo Gunji, Tenkubashi contatta la coppia di informatori Yuen e Meimei. Tuttavia, per aiutare il compagno, il ragazzo sarà costretto a mettere in pericolo la sua stessa vita…

VERSUS n. 3

DRAGON n.320

di ONE,Kyoutarou Azuma,bose

€ 6,90

FANTASCIENZA E FANTASY SI SCONTRANO NELLO SCHIANTO DEFINITIVO DEL MULTIVERSO

L’orda di demoni al comando di Kiva sta per assaltare la fortezza dove si sono rifugiati gli umani, la cui unica possibilità di salvezza sta nel richiamare un nemico naturale ancora più forte. Si tratta di un piano molto rischioso e ben presto le cose non sembrano andare come sperato…

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 44

TURN OVER n.286

di Mizuho Kusanagi

€ 5,20

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO

Zeno ha sigillato gli altri tre draghi nella coppa del sangue. Dopo aver rivelato che il suo desiderio è porre fine alla propria vita e far tornare in cielo i quattro draghi, dice addio a Yona e Hak…