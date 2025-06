Le uscite manga Star Comics del 24 giugno 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 24 giugno 2025 si segnala la Celebration Edition del 42° ed ultimo volume di My Hero Academia, un’edizione che oltre alla versione limitata del manga offre in omaggio tantissimi gadget.

Inoltre l’esordio della nuova serie Brave Bell e il volume The Blue Summer and You Second Season, sequel delle precedenti opere di Nagisa Furoya, oltre ai secondi volumi di Wild Strawberry e Super Dragon Ball Heroes – Ultra God Mission!!!!

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 24 giugno 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 24 giugno 2025

BRAVE BELL n. 1

TECHNO n.339

di Meeb,Okane

€ 6,50

È TEMPO DI VENDETTA!

Soshi Sanada frequenta il terzo anno delle superiori, ha una mente brillante, è atletico, gentile e non esita mai a dare una mano a chi ne ha più bisogno. Nonostante la sua bontà d’animo, viene sempre guardato con freddezza e diffidenza dagli altri a causa delle sue origini. Suo padre, infatti, è il boss della yakuza! Un giorno, una telefonata a scuola sconvolge per sempre la sua vita. Quello che trova al ritorno a casa è la realizzazione del suo incubo peggiore, un inferno che ha odore di sangue. Sotto una pioggia battente, in una casa che porta ancora le cicatrici dello sterminio della sua famiglia, Soshi giura di vendicarsi… Ha così inizio l’epopea di un ragazzo che sognava di essere come il suo eroe della TV e che ora decide di sfidare un’enorme organizzazione misteriosa!

ERA DESTINO CHE T’INCONTRASSI n. 6

TURN OVER n.287

di Anashin

€ 5,90

UNA DELLE SERIE SENTIMENTALI PIÙ ATTESE, PERFETTA PER CHI HA AMATO A SIGN OF AFFECTION E LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN!

Per facilitare l’incontro tra Ibuki e Airi, Yuuki e Iori organizzano un weekend di gruppo in un glamping. Così, dopo che Ibuki aveva ormai deciso di evitarla, inaspettatamente si ritrova faccia a faccia con colei che non aveva il coraggio di rivedere. E non è tutto! Anche Seno ha in serbo un colpo di scena, ma questa volta per Iori: “D’ora in avanti voglio fare come mi pare”… Cos’avrà in mente? Doveva essere un momento di divertimento e di relax, ma gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo…

MY HERO ACADEMIA n. 42

CELEBRATION EDITION – VOL. 42 CELEBRATION EDITION, 2 SET DI STICKER, 3 ILLUSTRATION CARD, 2 SOTTOBICCHIERI, 1 CARD DORATA, 1 MINI-SHIKISHI

DRAGON n.#

di Kohei Horikoshi

€ 18,90

PLUS ULTRA!!!

Star Comics celebra l’ultimo volume dell’epica serie del sensei Kohei Horikoshi con una speciale edizione celebrativa contenente il volume 42 in edizione Celebration Edition, due set di sticker, tre illustration card, due sottobicchieri, un’esclusiva card dorata e un mini-shikishi dedicato al finale della serie!

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere e, nonostante l’impresa sembri impossibile, qualcuno finirà per notare le sue capacità…

L’epocale confronto tra Midoriya e Shigaraki è alle battute finali. Riuscirà il giovane Hero, sospinto dalle voci di tutti coloro che gli hanno affidato le proprie speranze, a fermare la volontà di distruzione dell’avversario? E se anche ci riuscisse, quale futuro aspetta il Giappone dopo un simile cataclisma? Tra ricordi ed echi del passato, l’ultimo volume della serie di My Hero Academia muoverà un deciso passo avanti… di otto anni!

SOLO LEVELING n. 23

TOON n.11

di DUBU(REDICE STUDIO),Chugong,h-goon

€ 9,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

Seul è sotto attacco. Tre Monarchi sono riusciti a coinvolgere Jinwoo in un combattimento nel tentativo di eliminarlo prima che acquisisca la pienezza dei suoi poteri. Ma solo nelle profondità dell’Abisso Jinwoo troverà le risposte che gli servono…

SUPER DRAGON BALL HEROES – ULTRA GOD MISSION!!!! n. 2

DB UNIVERSE n.7

di Yoshitaka Nagayama

€ 5,50

RITORNANO I SAIYAN IN NUOVE AVVENTURE COMPLETAMENTE INEDITE.

Oltre ai combattenti provenienti da diverse timeline, a complicare ulteriormente le cose sono entrati nella mischia anche i misteriosi Guerrieri in Nero! La battaglia tra le Kaioshin del Tempo Aios e Chronoa per decidere quali e quante linee temporali debbano esistere entra nel vivo!

TENKAICHI n. 6

KAPPA EXTRA n.309

di Yosuke Nakamaru,Kyoutarou Azuma

€ 6,90

I PIÙ GRANDI GUERRIERI DEL GIAPPONE SI SFIDANO IN UN TORNEO SENZA ESCLUSIONE DI COLPI!

Il quarto incontro del primo turno del torneo tocca livelli di altre dimensioni! Hino Choko, alias “l’incarnazione divina della forza”, affronta gli attacchi del “maestro della spada” Kamiizumi, in grado di combattere alla stregua di un vero e proprio dio… Una battaglia che pone gli spettatori davanti alla massima espressione delle arti marziali e che diventerà leggenda, fondando una nuova “mitologia” del Tenkaichi!

THE BLUE SUMMER AND YOU

SECOND SEASON

QUEER LABEL n.24

di Nagisa Furuya

€ 7,50

DOPO IL SUCCESSO DI BLUE SUMMER, LA MAESTRA NAGISA FURUYA TORNA A DAR VOCE A DUE DEI SUOI PERSONAGGI PIÙ AMATI IN ASSOLUTO. UNA SECONDA ESTATE STA PER ARRIVARE…

Chiharu e Wataru sono ora al secondo anno di università. È passato diverso tempo dal loro primo incontro e dal loro primo bacio, ma l’amore che provano l’uno per l’altro non si è mai affievolito. Certo, le difficoltà di ogni giorno non sono cambiate, e chissà cosa riserverà il futuro a questi due innamorati.

Dopo il successo di Blue Summer, a tre anni di distanza da The Blue Summer And You, la sensei Nagisa Furuya torna a dar voce a due dei suoi personaggi più amati dal fandom Boys’ Love in un imperdibile sequel! Come per i precedenti volumi contenuti nel Blue Summer Box, anche in questo albo saranno inseriti i contenuti extra della serie, originariamente pubblicati nell’edizione limitata giapponese!

WILD STRAWBERRY n. 2

JANKU n.16

di Ire Yonemoto

€ 6,90

HORROR, FANTASCIENZA, COMBATTIMENTI E DISEGNI ASSOLUTAMENTE SPETTACOLARI IN UNA DELLE OPERE PIÙ TRAVOLGENTI, VIBRANTI E D’IMPATTO ATTUALMENTE SERIALIZZATE SU SHONEN JUMP+!

Il jinka di Kayano viene fiutato da un membro della Squadra Speciale della Kasotai, che attacca Kingo e Makino. Kingo scopre che l’unico modo per raggiungere Mother Jinka e far tornare Kayano come prima è proprio entrare nella Squadra Speciale, ma solo dopo aver dimostrato di non essere pericoloso. Al culmine dello scontro, quando Kayano sembra ormai scatenata, Kingo riesce a calmarla e a farla rientrare dentro di sé… Ed è in quel momento che entra in campo Makoto…