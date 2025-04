Le uscite manga Star Comics del 22 aprile 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 22 aprile 2025 troviamo il sesto numero di Dragon Quest – The Adventure Of Dai, che riprende la sua pubblicazione regolare dopo oltre tre anni di hiatus.

Inoltre ecco l’esordio della serie sentimentale My Love Story With Yamada-Kun at LV999 e continuano titoli di successo come Kagurabachi, Gundam Thunderbolt, Shikimori’s Not Just a Cutie e Solo Leveling.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 22 aprile 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 22 aprile 2025

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n. 6

di Riku Sanjo,Koji Inada,Yuji Horii

€ 9,00

Una schiera di draghi ha attaccato il regno di Bengarna, dove Dai e i suoi si sono recati in cerca di nuove armi! Mostrando il potere dello stemma, Dai salva la città, ma gli abitanti sembrano terrorizzati da quella forza sconosciuta e disumana… Per questo il nostro decide di rivelare la sua vera identità e si dirige al tempio del cavaliere del drago!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

GUNDAM THUNDERBOLT n. 23

GUNDAM UNIVERSE n.92

di Yoshiyuki Tomino,Hajime Yatate,Yasuo Ohtagaki

€ 6,50

L’esercito federale e l’alleanza dei mari del sud si contendono il Solar Ray, ossia l’arma finale. Mentre è in corso una guerra totale tra i due eserciti, Kara, che teneva nascosto il desiderio di vendetta nei confronti di Zeon, cambia improvvisamente atteggiamento. Tradendo Levan Huu e controllando l’armata degli Psycho Zaku, ordisce il massacro del popolo di Zeon. Daryl, che si sente responsabile della perdita di controllo di Kara, è sotto shock… Nel frattempo, l’esercito federale prende la decisione di sparare con il Solar Ray, ritenendo che ciò sia l’unico modo per capovolgere la situazione della guerra…

KAGURABACHI n. 2

JANKU n.12

di Takeru Hokazono

€ 5,50

LA SCINTILLA DEL METALLO CHE SI TRASFORMA IN UNA BELLISSIMA E SOLIDA KATANA.

Durante il combattimento, Sojo comunica a Chihiro la propria ammirazione nei confronti di suo padre Kunishige, creatore delle spade incantate, e la convinzione secondo cui le spade esistono per sottrarre la vita al prossimo. Pur ammirando lo stesso uomo, i due hanno imboccato vie nettamente diverse. Davanti alla terribile crudeltà dell’avversario, Chihiro sente crescere dentro di sé le fiamme di un istinto omicida…

MY LOVE STORY WITH YAMADA-KUN AT LV999 n. 1

AMICI n.320

di Mashiro

€ 7,50

LA SERIE SENTIMENTALE PIÙ ATTESA DAI LETTORI DI MANGA!

Akane è una studentessa universitaria che è stata appena scaricata dal suo ragazzo. Con il cuore ancora infranto, decide di smettere di giocare all’RPG online che avevano iniziato insieme. Al posto di cancellare il proprio account, però, accede al server per sconfiggere qualche mostro di basso livello, nella speranza di distrarsi e scaricare un po’ di stress. Ed è proprio in quel momento che fa la conoscenza di Yamada, un gamer professionista così schivo e solitario da suscitare nella giovane emozioni contrastanti. Quando Akane si imbatte nel suo ex durante una convention sul videogioco, d’impulso decide di spacciare Yamada per il suo nuovo ragazzo! Presto i due si ritroveranno a trascorrere sempre più tempo insieme, fra la vita online e quella reale, ma c’è un piccolo problema: Yamada è interessato solo ed esclusivamente al gioco! Riuscirà Akane a fargli cambiare idea, man mano che i suoi sentimenti per lui si fanno sempre più forti?

La serie sentimentale divenuta un vero e proprio fenomeno tra gli appassionati di manga e anime arriva finalmente in Italia!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 17

DERE n.24

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

Nekozaki e Kamiya stanno per affrontare il loro ultimo torneo di pallavolo delle superiori! Shikimori e gli altri sono pronti a sostenere le loro amiche fino all’ultimo, ma Izumi sembra in pensiero per…

SOLO LEVELING n. 22

TOON n.9

di DUBU(REDICE STUDIO),Chugong,h-goon

€ 9,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

Lo scontro tra Jinwoo e Thomas raggiunge l’acme e solo uno dei due ne uscirà intero. Però, nell’oscurità, il vero nemico sta portando avanti il suo piano di morte…