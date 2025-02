Le uscite manga Star Comics del 18 febbraio 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 19 febbraio 2025 arriva il primo volume di La mia senpai è un ragazzo di Pom! Una divertente e leggera commedia romantica all’insegna della scoperta e dell’accettazione di se stessi arrivata finalista ai Next Manga Award 2021 e d’ispirazione per l’anime di successo Senpai is an Otokonoko in streaming […]