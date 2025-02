Dragon Ball Super Divers rischia la cancellazione? il futuro del nuovo spin-off è incerto

Il franchise di Dragon Ball sta vivendo un periodo di grande fermento grazie al successo di Dragon Ball Daima e al ritorno imminente del manga di Dragon Ball Super. Tuttavia, non tutte le produzioni legate al brand sembrano godere della stessa fortuna. Secondo alcuni report provenienti dal Giappone, Dragon Ball Super Divers, il successore del popolare Super Dragon Ball Heroes, potrebbe non avere un futuro così roseo.

Il declino di Dragon Ball Super Divers

Lanciato nel novembre 2024, Dragon Ball Super Divers ha ereditato il sistema di gioco di Super Dragon Ball Heroes, offrendo una nuova esperienza arcade con carte collezionabili e una grafica aggiornata. Nonostante l’entusiasmo iniziale, sembra che il gioco non abbia replicato il successo del suo predecessore. Diversi arcade giapponesi stanno progressivamente rimuovendo le macchine da gioco, con alcuni locali che stanno addirittura vendendo le loro unità ai clienti.

Un utente sui social media, Venixys, ha condiviso la dichiarazione di un arcade giapponese che annuncia l’interruzione dell’acquisto delle macchine Dragon Ball Super Divers dal 16 febbraio. Se questa tendenza dovesse continuare, il destino dello spin-off potrebbe essere segnato.

Un’eredità difficile da eguagliare

Il problema principale di Dragon Ball Super Divers sembra essere il confronto con Super Dragon Ball Heroes, che ha goduto di una lunga e fortunata vita sia come gioco arcade che come anime promozionale. La capacità di Heroes di offrire momenti epici, come il combattimento tra Goku Super Saiyan Blue e la sua controparte Super Saiyan 4, ha conquistato i fan, mentre Dragon Ball Super Divers non ha ancora proposto contenuti altrettanto iconici.

Un altro punto critico è la mancanza di un vero e proprio supporto narrativo. Super Dragon Ball Heroes aveva un anime e un manga che espandevano il suo universo, mentre Dragon Ball Super Divers ha ricevuto solo un manga, la cui continuazione è ancora incerta.

Cosa succederà ora?

Mentre Dragon Ball Daima si avvicina alla sua conclusione con il ventesimo episodio, i fan della saga si chiedono se Dragon Ball Super Divers riuscirà a sopravvivere o se verrà abbandonato prematuramente. Non resta che attendere sviluppi ufficiali per scoprire se il gioco avrà una seconda possibilità o se verrà definitivamente accantonato.

