Tra le uscite manga Star Comics del 17 giugno 2025 continuano serie attesissime come Versus (con il quarto volume) e The JoJoLands (con il secondo volume).

Inoltre proseguono anche tante riedizioni di successo come Detective Conan New Edition, Inuyasha Wide Edition, Pandora Hearts New Edition, Rave – The Groove Adventure New Edition e Yu Degli Spettri New Edition.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 17 giugno 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

A COUPLE OF CUCKOOS n. 16

FAN n.309

di Miki Yoshikawa

€ 5,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Erika e Hiro si scontrano per via dei sentimenti che provano per Nagi. Nel frattempo, mentre sta aspettando a Tokyo che gli altri facciano ritorno, Sachi riceve una visita inaspettata. Che sia proprio quella persona che era sparita senza lasciare traccia?! Come se non bastasse, Namie ha un malore. Nagi allora decide di correre subito alla trattoria Umino, ma ecco che Sachi gli fa una scioccante rivelazione!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 60

DETECTIVE CONAN n.115

di Gosho Aoyama

€ 5,90

Dopo essere venuto a sapere di una nuova talpa inviata dall’organizzazione degli uomini in nero, Conan deve decidere come agire. Anche questo mese il brillante detective affronterà enigmi apparentemente irrisolvibili e dovrà districarsi tra presunti assassini e persone sospettate di aver fatto cose orribili: riuscirà a venire a capo di questi misteri?

INUYASHA WIDE EDITION n. 23

NEVERLAND n.374

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Sesshomaru rientra in possesso di Tenseiga e scopre un nuovo potentissimo colpo, anche grazie alla guida dello spadaio Totosai. Nel frattempo, Inuyasha e i suoi vanno in soccorso degli abitanti di un villaggio, ma si rendono subito conto che dietro le devastazioni del demone Nikosen c’è Naraku. Quali sono stavolta le intenzioni del loro malvagio nemico?

MAO n. 22

EXPRESS n.297

di Rumiko Takahashi

€ 5,20

LA NUOVA OPERA DELLA PRINCIPESSA DEL MANGA!

Se a Daigo è stata rubata l’anima, Natsuno è riuscito invece a conservarla, senza sapere il perché. Qual è lo strano destino che lega i due? Intanto Byoki, in cerca della verità, ricorre a una misura drastica senza tener conto dei mezzi…

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 8

SHIN n.8

di Jun Mochizuki

€ 12,90

A GRANDE RICHIESTA, L’ATTESISSIMA SERIE DI JUN MOCHIZUKI IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Un peccatore stipulò un contratto con Humpty Dumpty in fondo all’abisso, a Sablier, e dopo aver scoperto la verità celata nell’oblio scelse di agire secondo le proprie convinzioni. Come se questo potesse salvare la sua anima…

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 21

BIG n.116

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Mentre la Memory Dust si fa sempre più impetuosa, inizia finalmente la vera battaglia! Haru riesce a brandire la spada magica Sacrifar e Lucia non è in grado di contrastare i suoi colpi, ritrovandosi coperto di ferite… Tuttavia, sotto le Vestigia Astrali, il Re dell’Oblio Endless si desta all’improvviso dal suo sonno! Che sia giunto il momento per i nostri eroi di affrontare la più grande minaccia mai esistita?!

RECORD OF RAGNAROK – LO STRANO CASO DI JACK LO SQUARTATORE n. 5

ACTION n.371

di Azychika,Shinya Umemura,Takumi Fukui,Keita Iijika

€ 6,50

LO SPIN-OFF DEDICATO A UNO DEI PERSONAGGI PIÙ AMATI DI RECORD OF RAGNAROK!

La lotta per il Sacro Graal a bordo della gigantesca nave che sta per affondare si fa rovente! Noah, furibondo, si trova finalmente faccia a faccia con Fog, l’uomo con cui ha un indissolubile legame. Nel mezzo di questa sfida fra i tre combattenti più forti, l’eccitamento di Jack raggiunge il suo culmine! Inoltre, viene fatta luce sulle origini di Fog, il re della malavita!

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 19

DERE n.26

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

Pur essendo nel bel mezzo dello studio per gli esami d’ammissione all’università, Shikimori e gli altri decidono di prendersi un po’ di tempo libero per festeggiare l’anno nuovo tutti insieme. Quel giorno, però, fa molto più freddo del previsto, così il gruppo di amici decide di… fare un salto al mare! Riusciranno Shikimori e Izumi a entrare nella stessa università? Il momento della verità sta finalmente per arrivare!

THE JOJOLANDS n. 2

ACTION n.370

di Hirohiko Araki

€ 5,50

SI APRE LA NONA SAGA DE LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO!

Il proprietario del diamante da sei milioni di dollari si è rivelato essere il mangaka Rohan Kishibe. Dopo essere stati scoperti all’interno della sua residenza, Dragona e compagni iniziano una battaglia Stand contro di lui, venendo però sopraffatti in men che non si dica. Come se non bastasse, si trovano davanti a delle circostanze a dir poco misteriose: in qualche modo, il diamante che volevano rubare sembra impossibile da portare via…!

THERAPY GAME RESTART n. 5

QUEER LABEL n.23

di Meguru Hinohara

€ 6,90

L’ATTESISSIMO SEQUEL DI UNA DELLE SERIE BOYS’ LOVE PIU’ ACCLAMATE!

CONTENUTI ESPLICITI!

Shizuma accompagna Minato nella location scelta per realizzare il photobook del mix bar. Preso com’è dal lavoro, il giovane fotografo all’improvviso si rende conto di essersi dimenticato del compleanno del suo ragazzo, ma dove si trova non ha modo di comprargli un regalo per rimediare. Nonostante Shizuma lo tranquillizzi dicendogli di non preoccuparsi, lui è determinato a fare qualcosa di speciale…

VERSUS n. 4

DRAGON n.325

di ONE,Kyoutarou Azuma,bose

€ 6,90

FANTASCIENZA E FANTASY SI SCONTRANO NELLO SCHIANTO DEFINITIVO DEL MULTIVERSO

Il portale che ha consentito la fuga agli esseri umani si è richiuso, teletrasportandoli nella Terra di Nessuno, dove ora si trovano di fronte parassiti e fuorilegge. Hallow e Pakkya sono rimasti tagliati fuori e finiscono a vagare per la Foresta Verde, cercando di evitare i terribili pericoli naturali che la popolano. In quel luogo incontaminato incontrano però qualcuno in grado di aiutarli…

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 13

GHOST n.238

di Yoshihiro Togashi

€ 5,90

UN GRANDE CLASSICO DEL BATTLE SHONEN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Il Torneo di Arti Marziali delle Tenebre è finalmente terminato. I nostri eroi, tuttavia, non fanno in tempo a riposarsi dalle ultime fatiche che ben presto scoprono una nuova, incombente minaccia… E questa volta l’intero regno degli umani rischia di esserne travolto!