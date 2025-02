Le uscite manga Star Comics del 11 febbraio 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 11 febbraio 2025 troviamo l’esordio delle serie Elettroshock Daisy e Stage S, oltre al volume Il Chiodo Fisso.

Inoltre si conclude Demon Slayer – Campus Kimetsu! e continuano Dragon Ball SD, Kaiju Girl Caramelise, Marriagetoxin e tanti altri titoli.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 11 febbraio 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 11 febbraio 2025

A COUPLE OF CUCKOOS n. 14

FAN n.305

di Miki Yoshikawa

€ 5,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Di fronte all’improvvisa dichiarazione di Hiro, Nagi resta senza parole. Con i mille dubbi che lo attanagliano, riuscirà a dare una risposta alla ragazza?! Nel frattempo, a scuola inizia il periodo degli esami intermedi d’autunno. Nagi e Hiro si contendono il primo posto del loro anno… ma cosa starà architettando Erika? Come se non bastasse, Sachi si trasferisce al Meguro Myojin e Ai inizia a lavorare come domestica in esclusiva per la famiglia Umino…

CLAYMORE NEW EDITION n. 27

CLASSIC n.10

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Priscilla ha vinto la battaglia contro l’essere che supera l’abisso. La situazione degenera e Clare ha ormai ben chiaro che non le rimane altra scelta che il risveglio. Nel momento cruciale, tuttavia, percepisce che sta accadendo qualcosa di strano e imprevisto… Chi è, davvero, a risvegliarsi dentro di lei? La lunga battaglia delle guerriere giunge infine alla sua epica conclusione!

DEMON SLAYER – CAMPUS KIMETSU! n. 6

BIG n.112

di Koyoharu Gotouge,Natsuki Hokami

€ 5,90

DEMON SLAYER TORNA…TRA I BANCHI DI SCUOLA! UNO SPIN-OFF DIVERTENTE E IMPREVEDIBILE, PERFETTO PER TUTTI I FAN DELLA SERIE!

Mentre le giornate scorrono vivaci, al Campus ha inizio il “Top Festival della Cultura” che coinvolgerà l’intera cittadina di Kimetsu! Inoltre il politico corrotto Kibutsuji parte alla ricerca del prezioso tesoro “lycoris radiata blu”… Un turbolento ultimo volume per questa commedia scolastica sempre più frenetica e avvincente!

DRAGON BALL SD n. 3

DB UNIVERSE n.3

di Akira Toriyama,Naho Ohishi

€ 7,90

ICONICO, DIVERTENTE E IRONICO. DRAGON BALL COME NON LO AVETE MAI VISTO!

Mentre cerca Suxingqiu, la sfera dalle quattro stelle che apparteneva a suo nonno, Goku deve fronteggiare l’esercito Red Ribbon, a sua volta sulle tracce delle Sfere del Drago. Dopo aver vinto lo scontro con il potente Generale Blue, che lo stava inseguendo, riesce a recuperare Sanxingqiu, la sfera dalle tre stelle… Quand’ecco che compare all’orizzonte Taobaibai!

ELETTROSHOCK DAISY n. 1

SHOT n.273

di Kyousuke Motomi

€ 9,90

UNA DELLE SERIE SHOJO PIÙ AMATE IN UNA NUOVA, SPLENDIDA EDIZIONE COMPLETA IN 8 VOLUMI!

Kurosaki, biondo e scontroso collaboratore scolastico, piomba come un ciclone nella vita di Teru, studentessa del liceo in cui lui lavora… per farne la sua schiava! È l’ennesimo cataclisma nella sfortunata vita della povera ragazza, rimasta senza alcun familiare. Meno male che Teru può contare su una forza d’animo impareggiabile nonché sulla presenza costante ma anonima di Daisy, misteriosa conoscenza del suo defunto fratello che, dalla scomparsa di quest’ultimo, veglia su di lei e la incoraggia inviandole messaggi sul cellulare. Grazie a Daisy, Teru riceve il supporto e il calore che le permettono di farsi coraggio e non sentirsi sola al mondo, ma soprattutto… di sopportare le angherie dell’irriverente ma affascinante Kurosaki!

A grande richiesta, torna sugli scaffali una delle commedie scolastiche più divertenti, dolci ed emozionanti mai disegnate, in una nuovissima edizione in otto volumi. Una serie assolutamente imperdibile per chi ama gli shojo e le storie “elettrizzanti”!

IL CHIODO FISSO

ONE SHOT n.2

di Arthur De Pins

€ 34,90

L’ECCEZIONALE COMMEDIA SEXY DI ARTHUR DE PINS, MULTIFORME AUTORE FRANCESE VINCITORE DEL PREMIO GRAN GUINIGI.

La raccolta integrale di un capolavoro del fumetto erotico firmato da Arthur De Pins, in un’edizione curata dalla maestra del sexy humor Mirka Andolfo. Una serie squisitamente maliziosa, incentrata sulle divertenti ossessioni erotiche del giovane Arthur, che esplora le relazioni tra uomini e donne senza alcuna vergogna e senza nessun tabù. Tra una disavventura sentimentale e l’altra, Arthur e i suoi amici conosceranno ragazze dal carattere esplosivo, il tutto nello stile unico, espressivo e originale di De Pins, costantemente in equilibrio tra sexy, giocoso e… mignon!

KAIJU GIRL CARAMELISE n. 6

UP n.244

di Spica Aoki

€ 6,50

I KAIJU SONO TORNATI E… SONO PIU’ DOLCI E CARINI DI QUANTO POSSIATE IMMAGINARE!

L’enorme kaiju volante è infine arrivato a Tokyo. Nuovi malintesi si accumulano sui precedenti ma, quando Kuroe incrocerà di nuovo Arata, troverà il coraggio di affrontare la situazione come Harugon. Se prima Kuroe/Harugon si sentiva in vantaggio grazie all’aspetto da kaiju, ora una ferita infertale dal nemico mette la sua vita in pericolo… Come si comporterà Arata?

MARRIAGETOXIN n. 7

STARDUST n.145

di Mizuki Yoda,Joumyaku

€ 6,50

DA SHONEN JUMP+ ARRIVA UN ESPLOSIVO MIX DI AZIONE, COMICITÀ E ROMANTICISMO!

Che la battaglia tra avvelenatori abbia inizio! Teruaki, che fa parte di una famiglia minore del clan, adocchia Kinosaki come suo prossimo obiettivo da eliminare. Riusciranno i suoi fili velenosi a perforare Gero, intento a proteggere il suo consulente matrimoniale?

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 6

SHIN n.6

di Jun Mochizuki

€ 12,90

A GRANDE RICHIESTA, L’ATTESISSIMA SERIE DI JUN MOCHIZUKI IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Il sigillo, applicato con tanta cautela per fermare un grande amico, è stato spezzato da un essere molto potente, e l’effimera pace durata finora inizia a vacillare. Ciò che era inviolabile verrà presto violato…

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 17

BIG n.111

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Il Re dei Demoni è disceso tra noi! Avvolto da un’oscurità impenetrabile, Doryu rivela la sua terribile e vera forma. Per Haru e i suoi compagni comincia una nuova, terribile sfida in cui rischiano letteralmente di bruciare le loro vite…

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 15

DERE n.21

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

Hayase, la studentessa del primo anno che sta dando tanto filo da torcere a Shikimori, è in realtà, una sua vecchia conoscenza delle medie che nutre molta stima nei suoi confronti! Con l’aiuto di Izumi, Hayase comincia a studiare una strategia per riappacificarsi con Shikimori e rivelarle cosa pensa davvero di lei…

STAGE S n. 1

GHOST n.230

di Tomoya Harikawa

€ 6,90

UN’ESTENUANTE LOTTA CONTRO IL DESTINO E UN “DIO” CRUDELE! TOMOYA HARIKAWA SEGNA IL SUO BRILLANTE DEBUTTO SULLE PAGINE DI SHONEN JUMP+ CON UNA SERIE CHE VI LASCERÀ COL FIATO SOSPESO!

“Tu morirai fra poco”… Meguru Ukiyo è innamorato da anni di Sara Tatsumi, sua amica d’infanzia, e quando finalmente, ormai alle superiori, scopre che i suoi sentimenti sono corrisposti, il sortilegio pronunciato dal serpente bianco Shirohebi mette per sempre fine alla sua felicità. A breve, infatti, Meguru è destinato a perdere la vita in un incidente stradale. Tuttavia, la sorte non ha riservato una morte prematura solo a lui: poco prima di scomparire, il ragazzo scopre che mancano solo cento giorni alla morte anche di Sara. Meguru è disposto a tutto pur di salvarla…

La storia di un amore che lotta contro il destino per l’opera di debutto di Tomoya Harikawa, talentuoso autore emergente assolutamente da conoscere!