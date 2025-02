Demon Slayer: l’inizio della fine con Infinity Castle

L’attesissimo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle segna l’inizio del capitolo conclusivo dell’anime tratto dal manga di Koyoharu Gotouge. Dopo il successo delle stagioni precedenti e del film Mugen Train, il franchise si avvia verso il climax con una trilogia cinematografica che promette di essere uno spettacolo visivo senza precedenti. Con l’animazione mozzafiato dello Studio Ufotable e la fedeltà al materiale originale, i fan si preparano a vivere uno degli archi narrativi più intensi ed emozionanti della serie.

Per celebrare l’arrivo della trilogia e mantenere alta l’attesa, Aniplex ha deciso di regalare ai fan una maratona speciale, rendendo disponibili gratuitamente su YouTube le quattro precedenti rappresentazioni teatrali live-action di Demon Slayer. Queste produzioni, andate in scena dal 2020, hanno portato sul palco alcuni degli archi più amati della serie, tra cui il Mugen Train Arc e l’Entertainment District Arc. Un’opportunità imperdibile per i fan che vogliono rivivere l’epica storia di Tanjiro, Nezuko e degli altri cacciatori di demoni da una prospettiva inedita.

L’Attesa per la data di uscita di Infinity Castle

Nonostante l’hype crescente, la data ufficiale di uscita di Infinity Castle non è ancora stata annunciata, ma indiscrezioni suggeriscono un debutto nei cinema per l’autunno 2025. Con il primo trailer già rilasciato durante il CCXP 2024, i fan si chiedono quando arriveranno aggiornamenti sui due film successivi, che completeranno la trilogia. Considerando il successo mondiale dell’anime e del film Mugen Train, è probabile che il primo capitolo della saga finale di Demon Slayer avrà una distribuzione rapida e globale.

L’Ultimo viaggio di Tanjiro e compagni

L’arco narrativo di Infinity Castle è uno dei momenti più esplosivi della storia di Demon Slayer, con scontri decisivi tra i Pilastri e le Lune Superiori al servizio di Muzan Kibutsuji. Questo significa battaglie epiche, colpi di scena e il destino dell’intero mondo dei cacciatori di demoni in bilico. L’emozione è palpabile tra i fan, che si preparano a dire addio a uno degli anime più amati degli ultimi anni, pronti a vivere un finale spettacolare ed emozionante.

