Le uscite DC Panini del 27 febbraio 2025

Tra le uscite DC targate Panini del 27 febbraio 2025 continua l’evento Absolute Power sulle pagine di Wonder Woman, dove troviamo in azione l’inedito Dinamico Duo composto da Diana e Damian Wayne.

Inoltre continuano le maxi serie ambientate nei primi anni di attività di Batman e Robin, ovvero Batman: Il Lungo Halloween – L’Ultimo Halloween (anche in edizione variant) e Batman e Robin: Anno Uno e arrivano in volume Batman: L’Era Oscura di Mark Russell e Mike Allred, il secondo volume di Batman – The Brave and the Bold e la miniserie Speed Force: La Corsa Continua, dedicata a Kid Flash e Avery Ho.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 27 febbraio 2025.

Wonder Woman 12

Wonder Woman 12

Wonder Woman 59

3,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #12

Entra in scena il nuovo Dinamico Duo! Wonder Woman ha un nuovo alleato: Robin!

L’inedita coppia di eroi in una missione suicida: entrare nella prigione di Amanda Waller per salvare i membri della Justice League Dark.

Il problema è che tutto si potrebbe rivelare una trappola per Wonder Woman e la sua nuova spalla…

Continuano le avventure della Principessa di Themyscira legate all’evento Absolute Power

Batman: Il Lungo Halloween – L’Ultimo Halloween 3

3,00 €

Contiene: Batman: The Long Halloween – The Last Halloween (2024) #3

Batman: L’Ultimo Halloween 3

Variant

5,00 €

Contiene: Batman: The Long Halloween – The Last Halloween (2024) #3

Continua l’appassionante miniserie di Jeph Loeb ambientata nell’universo di Batman: Il Lungo Halloween!

A Gotham City è ormai Natale e nessuno è ancora riuscito a rintracciare il piccolo James Gordon Jr., scomparso in circostanze misteriose. A chi si rivolgerà il Cavaliere Oscuro per risolvere il caso?

Nel frattempo, Robin sta per tornare ad Arkham e l’Uomo Calendario potrebbe fornirgli alcune delle risposte che cerca…

Disegni di Mark Chiarello, il rinomato illustratore ed editor di progetti come Batman: Black and White e Solo!

Batman e Robin: Anno Uno 2

3,00 €

Contiene: Batman and Robin: Year One (2024) #2

Prosegue il racconto del primo anno di avventure di Batman e Robin!

Possibile che Dick Grayson sia schiacciato dal peso di essere la spalla del Cavaliere Oscuro?

Il duro addestramento a cui lo sottopone Bruce Wayne sarà fondamentale per affrontare il nuovo avversario, il Generale… soprattutto se si alleerà con Due Facce!

Continua la nuova maxi serie scritta da Mark Waid e magnificamente illustrata da Chris Samnee!

Batman – The Brave and the Bold 2

Pigmalione

DC Collection

26,00 €

Contiene: Batman: The Brave and The Bold (2023) #1/3 (III), #3 (I), #4/6 (III), #6/8 (I), #7/9 (III)

Batman ha perso la memoria!

Salvato e curato da una famiglia di Gotham, il Pipistrello dovrà impegnarsi per riacquisire i ricordi e scoprire cosa lo ha portato a dimenticare ogni dettaglio della propria vita.

Inoltre, Superman, Aquaman e Harcourt sono protagonisti di alcune storie autoconclusive!

Con i disegni di maestri del calibro di Otto Schmidt e Gabriel Hardman!

Speed Force: La Corsa Continua

20,00 €

Contiene: Speed Force (2024) #1/6

Ci sono battaglie che nemmeno Flash può affrontare. Tocca a Kid Flash e Avery Ho!

Alle prese con una Forza della Velocità stravolta, i due giovani velocisti scopriranno anche l’esistenza di un’app decisamente pericolosa.

Riusciranno a salvare Keystone City a colpi di… musica?!

Una storia completa realizzata da Jarrett Williams (Rick and Morty) e Daniele Di Nicuolo (Nightwing).

Batman: L’Era Oscura

DC Collection

30,00 €

Contiene: Batman: Dark Age (2024) #1/6

Fate la conoscenza di Bruce Wayne, figlio del più grande delinquente di Gotham!

In una storia delle origini come nessun’altra, seguirete le vicende del ragazzo che diverrà il Cavaliere Oscuro, modellato da una città in tumulto che marcia verso un destino già scritto.

Sullo sfondo di eventi storici reali, Gotham City prende vita insieme ai suoi iconici personaggi.

Dagli acclamati autori di Superman: L’Era Spaziale, Mark Russell e Mike Allred, una rivisitazione di Batman come figura chiave della storia americana. Un eroe che lotta per la giustizia in un mondo che precipita nella follia.

Injustice: Ground Zero

DC Deluxe

32,00 €

Contiene: Injustice: Ground Zero (2017) #1/12

Torna il fumetto basato sui picchiaduro dei NetherRealm Studios, già sviluppatori di Mortal Kombat!

La Terra è ancora sotto il controllo di Superman, sempre più un dittatore deciso e spietato. Ma c’è chi si oppone a lui!

A guidare una nuova ribellione è una donna che ha perso molto e che ora vuole vendicarsi: Harley Quinn!

In un maxi volume di più di 250 pagine, tutta la saga di Injustice: Ground Zero!

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 3

Elementare

DC Rebirth Collection

24,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #13/19

Dov’è finito Metamorpho? Seguiamo Superman, Batman e Robin nella loro indagine più strana di sempre!

L’Element Man è scomparso in seguito alla morte di Simon Stagg… ma è una nostra vecchia, insospettabile conoscenza a venire incriminata per il suo omicidio!

Nel frattempo, emerge una nuova minaccia all’orizzonte: un super-androide in grado di dare filo da torcere persino all’Ultimo figlio di Krypton!

Inoltre, l’incredibile storia della nascita del favoloso tandem di eroi che amiamo chiamare i Migliori del mondo!

Supergirl di Peter David 7

Perchè è una Brava Ragazza

33,00 €

Contiene: Supergirl (1996) #68/80

Il gran finale della run scritta da Peter David (Aquaman)!

Con l’arrivo di Mary Marvel si conclude la ricerca dell’Angelo Terrestre che potrebbe restituire i poteri a Supergirl… sempre che Linda non l’uccida prima!

Inoltre un nuovo razzo giunge sulla Terra e al suo interno c’è… Supergirl?!

Una doppia storia che chiude tutte le sottotrame lasciate in sospeso, concedendo un dolce epilogo a una serie amatissima!

Jack of Fables 5

1883

16,00 €

Contiene: Jack of Fables (2006) #22/27

Jack dei Racconti è in giro da una vita e, a quanto pare, nel 1883 è stato alla testa di una delle gang più pericolose della storia del Far West!

Certo, se ha avuto alle calcagna l’inflessibile Luca Wolf, quei giorni da fuorilegge non possono essere durati molto a lungo…

Nel presente, invece, il tremendo Brucialibri si è messo sulle tracce del nostro (discutibile) eroe!

Infine, le storie delle origini delle tre sorelle Page: un viaggio nel passato delle più strette collaboratrici del Signor Revisione!

Preacher: Texas o Morte 1

DC Pocket Collection

11,90 €

Contiene: Preacher (1995) #1/12