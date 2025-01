Batman: Il Lungo Halloween – L’Ultimo Halloween #1 | Recensione

Tobia Brunello 2025-01-15T07:00:03+01:00 Autori: Jeph Loeb, Eduardo Risso Formato: 17X26, 32 pp., S., colori Prezzo: € 3,00 € Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 31/10/2024

Batman: Il Lungo Halloween – L’Ultimo Halloween #1 segna un ritorno trionfale nel mondo oscuro di Gotham, un omaggio sentito all’eredità di Tim Sale. Jeph Loeb, accompagnato dall’artista Edoardo Risso (il primo dei tanti artisti che ruoteranno sulla serie) riesce a catturare l’essenza della serie originale pur apportando una freschezza necessaria a questa nuova avventura.

La storia si colloca un anno dopo gli eventi del Batman: The Long Halloween Special, con Gotham che affronta nuovamente il terrore di Halloween, mentre il figlio del commissario Gordon viene rapito e le ombre del passato tornano a perseguitare i cittadini.

Batman: The Last Halloween by Eduardo Risso. pic.twitter.com/Wg6KvMI3Sc — 𝓜𝓲𝓪 (@BatcatPosts) September 11, 2024

La scrittura di Loeb è ancora incisiva e ricca di tensione, riportando in vita il clima di paura e sospetto che caratterizzava la serie originale. Ogni pagina è intrisa di mistero, mentre Batman e Robin si trovano a fronteggiare una serie di eventi inquietanti che richiamano il famigerato killer Holiday. Risso, noto per il suo lavoro su 100 Bullets, porta un tocco noir che rende omaggio allo stile iconico di Sale, pur mantenendo una propria identità visiva. Le sue illustrazioni, unite ai colori di Dave Stewart, evocano l’atmosfera cupa e affascinante di Gotham, rendendo ogni scena palpabile e immersiva.

batman & robin in the last halloween #1, art by eduardo risso & dave stewart pic.twitter.com/9eHWZgA3Ey — . (@batmancurated) September 25, 2024

Loeb è bravo nel rendere la narrazione accessibile anche ai neofiti. Sebbene il peso della storia precedente sia palpabile, i nuovi lettori possono facilmente immergersi nel dramma e nelle dinamiche tra i personaggi senza per forza dover aver letto Batman: Il Lungo Halloween.

harvey & gilda dent in the last halloween #1; art by eduardo risso & dave stewart pic.twitter.com/T7f4W9ENkD — . (@batmancurated) September 24, 2024

La tematica delle partnership è centrale in questo numero: Batman e Robin devono imparare a collaborare e a far funzionare un rapporto che è ancora alle prime armi, mentre sullo sfondo si delineano le relazioni tra Harvey Dent e sua moglie Gilda, tra il commissario Gordon e la moglie Barbara, ma anche tra lo stesso Batman e Catwoman, così come tra Selina Kyle e Mario Falcone.

Batman The Last Halloween #1 came out today. Read it this morning and it’s so satisfying to see a comic made with this much care. As someone who read the Long Halloween/Dark Victory over and over for years, it’s shaping up to be a worthy finale Eduardo Risso nails the look/feel pic.twitter.com/jSVqt8lEJS — Cool Comic Art (@CoolComicArt) September 25, 2024

In conclusione, Batman: Il Lungo Halloween – L’Ultimo Halloween #1 non solo onora la memoria di Tim Sale, ma stabilisce anche le basi per una saga avvincente che promette colpi di scena e un’intensità narrativa che terrà i lettori con il fiato sospeso. Con un inizio così promettente, le aspettative sono alte per i numeri successivi. Un must-read per ogni appassionato del Cavaliere Oscuro.