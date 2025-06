Le uscite DC Panini del 26 giugno 2025

Tra le uscite DC targate Panini del 26 giugno 2025 troviamo i tanti volumi che compongono la Superman Collection, una serie di storie imprescindibili del primo supereroe creato da Jerry Siegel e Joe Shuster che si appresta a sbarcare nelle sale cinematografiche con il nuovo film, nonché l’antologia Superman: Il Mondo con contributi di autori da ogni parte del globo. L’Italia è presente con Superman: Inferno di Marco Nucci e Fabio Celoni, disponibile anche in una prestigiosa edizione singola.

Inoltre continuano le serie di Wonder Woman, sia quella classica che quella Absolute, così come i volumi delle Birds of Prey e troviamo, in formato DC Library, la riproposta di una storia dedicata ad un altro personaggio che compare nel film di Superman, ovvero Mister Terrific: Giochi Mentali.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 26 giugno 2025.

Le uscite DC Panini del 26 giugno 2025

Wonder Woman 16

Wonder Woman 63

4,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #15

È l’inizio della fine per il Sovrano, il terribile nuovo avversario di Wonder Woman!

Una morte e una nascita hanno messo duramente alla prova la principessa di Themyscira.

Ora Diana ha capito che non può affrontare la missione da sola…

…ma chi sarà scelto per far parte della sua armata?

Batman: L’Ultimo Halloween 7

4,00 €

Contiene: Batman: The Long Halloween – The Last Halloween (2024) #7

Variant Cover di Dave Johnson

6,00 €

Contiene: Batman: The Long Halloween – The Last Halloween (2024) #7

Jeph Loeb (Hulk: Grigio) continua a esplorare i misteri di Gotham insieme a Dave Johnson, uno degli artisti di Superman: Red Son!

I terribili delitti dell’imitatore di Holiday stanno sconvolgendo i criminali della città di Batman.

Dopo la recente entrata in scena dello Spaventapasseri e di Mister Freeze, quali sono le intenzioni di Poison Ivy?

Nel frattempo, Catwoman prosegue le indagini sul suo passato e potrebbe finalmente essere vicina alle conferme che sta cercando…

Batman e Robin: Anno Uno 6

4,00 €

Contiene: Batman and Robin: Year One (2024) #6

Robin è stato rapito dal Generale Grimaldi per farne un’esca!

Riuscirà Batman a liberare la sua giovane e imprevedibile spalla? E sarà questa l’ultima volta che Dick gli disobbedirà?

Nel frattempo, Due Facce cambia le carte in tavola, con una mossa che vi lascerà a bocca aperta!

Lo straordinario racconto di Mark Waid e Chris Samnee sul primo anno di attività del Dinamico Duo giunge al giro di boa!

Absolute Wonder Woman 2

4,00 €

Contiene: Absolute Wonder Woman (2024) #2

La nuovissima versione di Wonder Woman affronta una sfida mostruosa!

Gateway City non ha mai visto niente di così spaventoso come l’Araldo Primo, ma la vera minaccia deve ancora apparire!

Il mondo degli uomini ha però dalla sua una nuova eroina: la Principessa dell’Inferno!

Continuano le spettacolari avventure di Diana nel neonato Universo Absolute!

Birds of Prey: Sotto Copertura 3

DC Collection

21,00 €

Contiene: Birds of Prey (2023) #14/19

Nuove avventure per le ragazze più toste dell’Universo DC!

Una misteriosa corporazione viene sospettata di una serie di rapimenti e tra le vittime ci sono alcune potentissime amazzoni.

Cassandra Cain prova a infiltrarsi sotto copertura, ma l’operazione non va come sperato. Riusciranno le Birds of Prey a fidarsi di una manciata di nuovi membri per tirarla fuori dai guai?

Testi di Kelly Thompson, la sceneggiatrice di Black Widow e Deadpool!

Superman: Il Mondo

25,00 €

Contiene: Superman: The World (2025) #1

L’eroe che ha ispirato una generazione, Superman, ha sempre cercato di proteggere non solo Metropolis ma il mondo intero.

Nell’anno del film dedicato all’Azzurrone, arriva un’antologia che ne celebra la leggenda in maniera originale!

Un volume che dà all’Uomo d’Acciaio una dimensione “internazionale”, presentando quindici storie di Supes da team creativi di tutto il mondo!

Contiene la prima storia ufficiale di Superman creata da un team tutto italiano: le star Marco Nucci e Fabio Celoni!

Superman: Inferno

20,00 €

Contiene: Superman: The World (2025) #1 (Inferno)

La straordinaria storia apparsa su Superman: Il mondo, in grande formato per valorizzare il lavoro di due assi del fumetto italiano: Marco Nucci e Fabio Celoni!

Firenze, 2021. Lois Lane e Clark Kent sono nella città di Dante in occasione dei 700 anni dalla sua scomparsa. All’improvviso, la terra si squarcia…

Riuscirà Superman a sconfiggere le armate che sembrano venire dall’inferno? L’unica speranza è legata a una formula dantesca andata perduta per sempre…

Un volume di prestigio corredato da un’imperdibile sezione di extra, le strepitose tavole di Celoni in due differenti versioni e tutti i dietro le quinte della lavorazione!

Superman & Bugs Bunny: “Ehm…Che Succede, Super-Amico?”

DC Evergreen

18,00 €

Contiene: Superman & Bugs Bunny (2000) #1/4

Il crossover più ambizioso di sempre: gli eroi DC incontrano i Looney Tunes!

Cosa succede quando Mr. Mxyzptlk e il Dodo uniscono (più o meno) le proprie forze?

Il debutto dell’eroico Super-Taddeo e le avventure del Papero Oscuro vi terranno incollati alle pagine!

Sarà stagione di caccia alle anatre, ai conigli… o ai supereroi?

Superman: Cos’è Successo all’Uomo Del Domani?

Superman Collection

20,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #583, Superman (1939) #423, DC Comics Presents (1978) #85, Superman Annual (1939) #11

I nemici dell’Uomo d’Acciaio lo attaccano simultaneamente, stravolgendo la vita di Clark Kent.

Tutto è perduto, e Superman è destinato a essere sconfitto… perché questa è la sua ultima storia!

Un volume eccezionale contenente tutte le storie dell’Azzurrone scritte da Alan Moore (Watchmen)!

Con i disegni straordinari di decani del fumetto come Curt Swan, Rick Veitch e Dave Gibbons!

Superman: Su Nel Cielo

Superman Collection

25,00 €

Contiene: Superman: Up in the Sky (2018) #1/6

144 tavole autonome, dodici capitoli, un unico arazzo!

Il rapimento di una bambina innocente spingerà l’Uomo d’Acciaio a compiere una lunga missione nelle profondità dello spazio.

Perché ogni vita è degna di essere salvata per Superman, e nessun ostacolo è insormontabile per l’ultimo dei kryptoniani.

Un capolavoro moderno scritto da Tom King (Mister Miracle) e magnificamente illustrato da Andy Kubert (Flashpoint).

Superman: L’Ultimo Figlio di Krypton

Superman Collection

23,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #844/846, #851, Action Comics Annual (1987) #11 (I)

L’Uomo d’Acciaio deve fare i conti con i kryptoniani presenti nella Zona Fantasma, ma la posta in gioco è altissima!

La vita di suo figlio adottivo, Christopher Kent, è infatti in pericolo!

Una storia epica e struggente realizzata da Geoff Johns (Infinite Crisis) e Adam Kubert (Wolverine)!

Con la partecipazione straordinaria di Richard Donner, il regista del film Superman del 1978!

Superman Unchained

Superman Collection

34,00 €

Contiene: Superman Unchained (2013) #1/9

A volte neanche Superman può evitare di utilizzare tutta la sua straordinaria forza!

Chi è il superuomo alieno che da ottant’anni sta aiutando l’esercito americano nelle sue missioni più segrete?

Riuscirà l’Uomo d’Acciaio a diventare suo alleato, ora che un’organizzazione terroristica rischia di dirottare ogni forma di tecnologia?

Una storia tutta azione scritta da Scott Snyder (Absolute Batman) e magnificamente illustrata da Jim Lee (Batman: Hush).

Superman: Alieno Americano

Superman Collection

29,00 €

Contiene: Superman: American Alien (2016) #1/7

Torna una delle storie delle origini più apprezzata da pubblico e critica!

Attraverso sette capitoli decisamente differenti tra loro, riscoprite le varie fasi della crescita di Clark Kent!

Dalle campagne di Smallville alla giungla urbana di Metropolis, passando dallo yatch di un certo Bruce Wayne!

Un classico moderno illustrato da artisti straordinari come Jock, Nick Dragotta e Francis Manapul!

Superman: Per il Domani

Superman Collection

19,00 €

Contiene: Superman (1987) #204/215, Superman: For Tomorrow HC (I)

Kal-El è una divinità o un uomo?

La sparizione di milioni di persone porta lo sconforto sulla Terra e nel cuore dell’Uomo d’Acciaio.

Solo confidandosi con un prete di Metropolis Superman riuscirà a trovare la chiave per capire cosa sia successo… e salvare il domani!

Una storia epica ed enigmatica realizzata da Brian Azzarello (100 Bullets) e Jim Lee (Batman: Hush).

Superman: L’Uomo d’Acciaio

Superman Collection

24,00 €

Contiene: The Man of Steel (1986) #1/6

La reinvenzione del mito di Superman in una storia che ha formato generazioni di lettori!

Nel 1986 la storia dell’Universo DC venne clamorosamente riscritta e anche le origini dell’Uomo d’Acciaio subirono una ripartenza.

Le sue prime battaglie, la prima apparizione del Lex Luthor per come lo conosciamo oggi… e il look inconfondibile dell’Azzurrone!

Una pietra miliare, scritta e disegnata da John Byrne (Doom Patrol).

Superman: Identità Segreta

Superman Collection

28,00 €

Contiene: Superman: Secret Identity (2004) #1/4

Un ragazzo chiamato Clark Kent scopre di avere gli stessi poteri del suo omonimo sulle pagine dei fumetti!

Inizia così a vivere una doppia vita in un mondo che non crede ai supereroi, ma senza rinunciare alla sua identità segreta.

Un Superman come non lo avete mai visto prima, dove Kal-El è solo un personaggio dei fumetti, ma riesce comunque a ispirare atti eroici!

Una storia pregna di umanità realizzata da Kurt Busiek (Astro City) e Stuart Immonen (Nextwave).

Superman: Red Son

Superman Collection

24,00 €

Contiene: Superman: Red Son (2003) #1/3

In un mondo alternativo, la navicella che ha portato Kal-El sulla Terra si schianta nei territori controllati dalla Russia socialista!

Diventato lo strumento dell’Unione Sovietica, Superman cambierà drasticamente le sorti della Guerra fredda…

…a meno che l’americanissimo Lex Luthor non riesca a fermarlo!

Una versione molto particolare del mito dell’Uomo d’Acciaio realizzata da Mark Millar (Authority) e Dave Johnson (Detective Comics).

All-Star Superman

Superman Collection

35,00 €

Contiene: All-Star Superman (2006) #1/12

La storia definitiva dell’Uomo d’Acciaio!

Avvelenato dall’ultimo diabolico piano di Lex Luthor, Kal-El ha ormai poco tempo da vivere!

Ma prima di andarsene dovrà compiere imprese straordinarie: sono le dodici fatiche di Superman!

La sempiterna reinvenzione del mito dell’Azzurrone per mano di Grant Morrison e Frank Quitely (We3).

Superman: Stagioni

Superman Collection

31,00 €

Contiene: Superman for All Seasons (1998) #1/4, Superman (1987) #226, Solo (2004) #1 (IV), Superman/Batman (2003) #26 (II), Superman/Batman: Secret Files (2003) #1 (III)

La storia di Superman che vi rimarrà nel cuore per sempre!

Cosa ha trasformato un giovane ragazzo di Smallville nell’eroe che conosciamo e amiamo?

Uno scorcio di vita americana raccontato attraverso una delle sue icone immortali!

Un volume toccante e lirico realizzato da Jeph Loeb e Tim Sale (Batman: Il lungo Halloween).

Superman: Origini Segrete

Superman Collection

31,00 €

Contiene: Superman: Secret Origin (2009) #1/6

Le origini segrete di Superman!

Dalla sua adolescenza a Smallville, con tanto di prima avventura con la Legione dei Super-Eroi, al primo epico scontro a Metropolis con Metallo e Parassita.

Con la partecipazione straordinaria di un diabolico Lex Luthor!

Una storia eccezionale realizzata da Geoff Johns e Gary Frank, gli autori di Batman: Terra Uno.

Mister Terrific: Giochi Mentali

DC Library

27,00 €

Contiene: Mister Terrific (2011) #1/8

Quando Michael Holt ha perso sua moglie, il suo mondo è andato in pezzi. In preda alla disperazione, ha impiegato il suo genio e le sue risorse per diventare l’eroe noto come Mister Terrific!

Un misterioso, nuovo nemico chiamato Brainstorm sembra aver messo gli occhi sul più prezioso degli averi di Holt: la sua mente!

Il criminale sta causando un’impennata nei livelli di Q.I. dei cittadini di Los Angeles portandoli alla follia, e nemmeno Mister Terrific sembra esserne immune.

Eric Wallace, Gianluca Gugliotta, Scott Clark e Oliver Nome rilanciano il personaggio di Mister Terrific dopo gli eventi di The New 52.

Arcan Asylum

DC Fun

14,90 €

Contiene: Barkham Asylum

Una lettura perfetta per introdurre i più piccoli a tutto il mondo di Batman!

Jester, il cane di Joker, è finito all’Arcan Asylum, dove vengono ospitati gli animali degli arcinemici di Batman una volta arrestati…

…ma nel canile c’è qualcosa che non va, e insieme alla sua nuova amica Penny dovrà capire di che cosa si tratta!

Scopritelo in questa graphic novel realizzata da Yehudi Mercado, artista che ha lavorato per Disney e Dreamworks!

House of Mistery 2

Storie D’Amore per Gente Morta

DC Black Label Hits

16,00 €

Contiene: House of Mystery (2008) #6/10