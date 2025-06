Superman – Il Primo Eroe: La Nuova Collana del Corriere della Sera

A partire dal 24 giugno 2025, gli appassionati di fumetti possono trovare in edicola una nuova collezione dedicata al più iconico dei supereroi: “Superman – Il Primo Eroe“. Questa collana settimanale, pubblicata in abbinamento al Corriere della Sera e alla Gazzetta dello Sport, rappresenta un tributo completo all’Uomo d’Acciaio, celebrando le sue avventure più memorabili dalla Golden Age ai classici contemporanei.

Formato e Contenuti della Collezione

La collezione si compone di 32 uscite settimanali, ciascuna proposta al prezzo di €7,99 più il costo del quotidiano. Realizzata in collaborazione con Panini Comics, la collana presenta una selezione accurata delle storie più significative del personaggio creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1938.

Il piano dell’opera si apre con il capolavoro “All Star Superman” di Grant Morrison e Frank Quitely, distribuito in due volumi, seguito da altre opere fondamentali come “Stagioni“, “Unchained“, “L’ultimo figlio di Krypton” e molte altre. Tra i titoli più attesi figurano anche “Red Son“, “La morte di Superman” e “Identità segreta“.

Fresco di stampa, il meglio del Daily Planet. 🗞️ #Superman, dal 9 luglio al cinema. pic.twitter.com/Msmun3BgPr — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) June 17, 2025

Un Lancio Strategico

Il timing della pubblicazione non è casuale: la collana arriva infatti in concomitanza con l’uscita del nuovo film di Superman diretto da James Gunn. Questa sinergia tra cinema e fumetto testimonia l’importanza duratura del personaggio nella cultura pop contemporanea.

Superman – Il Primo Eroe: Un Viaggio Attraverso Decenni di Storie

La collana “Superman – Il Primo Eroe” si propone di raccontare Superman sotto tutti i suoi aspetti: dalle battaglie cosmiche alle identità segrete, dalle emozioni travolgenti alle avventure incredibili. Ogni volume rappresenta un tassello del mosaico che compone la leggenda dell’eroe venuto da Krypton, offrendo ai lettori un ritratto completo di colui che è considerato il primo vero supereroe della storia.