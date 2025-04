Le uscite DC Panini del 17 aprile 2025

Tra le uscite DC targate Panini del 17 aprile 2025 troviamo la conclusione della Sfida delle Stelle sulle pagine di Superman, saga scritta da Gail Simone nell’ambito dell’iniziativa Superman Superstars.

Inoltre si concludono la gestione di Joshua Wiliamson di Batman e Robin e i volumi di Superman: Figlio di Kal-El, mentre Batman/Superman: I Migliori del Mondo passa a 48 pagine per accelerare il ritmo in vista del crossover con la prossima serie della Justice League Unlimited e Plastic Man è protagonista del noir horrorifico Mai Più Plastic Man.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 17 aprile 2025.

Le uscite DC Panini del 17 aprile 2025

Superman 20

Superman 73

6,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #1068 (II), Action Comics (1938) #1069

Sfida dalle Stelle: ultimo round!

Metropolis, tanti anni fa. Una specie aliena folle e sanguinaria ha costretto Superman a partecipare ai Giochi, l’evento sportivo più popolare sul pianeta Gorath.

L’Azzurrone ha vinto due delle sfide previste, ma ora lo attende la finalissima contro un avversario imbattibile!

Ma a sua insaputa, l’Uomo d’Acciaio ha un alleato segreto che potrebbe fare la differenza. La posta in gioco? Il destino del pianeta Terra!

Batman e Robin 13

DC Select 29

4,00 €

Contiene: Batman and Robin (2023) #13

La run di Joshua Williamson (Flash) si conclude con un’incredibile battaglia ambientata sull’Isola dei Dinosauri!

Bruce e Damian Wayne hanno scoperto alcune importanti verità su un pericoloso traffico di Venom… ma la vita del giovane Pettirosso potrebbe essere in pericolo!

Il figlio di Batman riuscirà a tornare a Gotham e a frequentare di nuovo la sua vecchia scuola?

Nel frattempo, il Culto di Kobra sta per mettere in atto un piano che potrebbe avere gravissime conseguenze…

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 27

Batman/Superman 58

6,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #26/27

Il mensile di Batman e Superman passa a 48 pagine per l’avvento dell’ultima saga disegnata da Dan Mora!

Mr. Mxyzptlk e Bat-Mito devono convincere i Migliori del mondo che stavolta sono guai seri!

Se questo dinamico duo di strane coppie non riuscirà a lavorare insieme, l’intero universo sarà in pericolo!

Inoltre, un’arma di distruzione di massa assolutamente adorabile e un’Implosione di proporzioni globali!

Lanterna Verde di Geoff Johns 31

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2011) #13/17

Simon Baz è la nuova Lanterna Verde della Terra! Ma cosa ci fa un ladro d’auto e sospetto terrorista con l’arma più pericolosa dell’universo?

Se lo sta chiedendo anche la Justice League, che vuole scoprire che fine abbia fatto Hal Jordan.

Nel frattempo i Guardiani dell’Universo proseguono il loro folle piano, ma la Prima Lanterna ha qualcosa da ridire!

Tutti i nodi arrivano al pettine in questo penultimo numero della riproposizione dell’amatissimo ciclo di Geoff Johns!

Superman: Figlio di Kal-El 3

Battaglia Per Gamorra

DC Rebirth Collection

20,00 €

Contiene: Superman: Son of Kal-El (2021) #11/15

Il gran finale delle avventure di Jon Kent nei panni di Superman!

Con Kal-El bloccato su Mondoguerra, il figlio ha cercato di portarne avanti la pesante eredità… e non con poca fatica!

Tutti i nodi vengono al pettine quando Lex Luthor e Henry Bendix si alleano per mantenere il controllo di Gamorra!

Tom Taylor conclude la sua storia di crescita personale con protagonista il figlio dell’Uomo d’Acciaio!

Mai Più Plastic Man

DC Black Label Complete Collection

21,00 €

Contiene: Plastic Man No More! (2024) #1/4

Da Christopher Cantwell e Alex Lins, un noir crudo a tinte horror con protagonista il personaggio più irriverente della Justice League!

Ex criminale ed ex poco di buono, Patrick “Eel” O’Brian è ora il buffo Plastic Man.

Ma quando un orribile incidente rischia di condannarlo a una morte lenta e agonizzante, O’Brian avrà pochissimo tempo per rimediare a un passato da cui è sempre sfuggito.

E per impedire che suo figlio subisca lo stesso fato, ha un’unica soluzione: costruire una bomba atomica!

Flash: Più Veloce del Pensiero 5

DC Maxiserie

24,00 €

Contiene: Flash (2016) #52/63

La Forza della Velocità non è più sola! Delle nuove forze sono state liberate e tocca a Barry Allen provare a contenerle!

Ma quando saranno vecchie conoscenze come Trickster e Heat Wave a impossessarsene, si scatenerà l’inferno!

Altri metaumani stanno arrivando sulla scena e tutto è pronto per una guerra tra avatar delle forze che distruggerà tutto!

Prosegue la riproposizione della frenetica gestione di Joshua Williamson sulle pagine di Flash!

Batman: Shadow of The Bat 3

DC Evergreen

35,00 €

Contiene: Shadow of the Bat (1992) #0, #24/31, Shadow of the Bat Annual (1994) #2

Prosegue la raccolta in volume di una delle serie che più hanno ridefinito il mito dell’Uomo Pipistrello!

Jean-Paul Valley è un Batman brutale e nessun malfattore è più al sicuro a Gotham!

Il suo regno del terrore dovrà presto fare i conti con il ritorno di Bruce Wayne.

Alan Grant, Bret Blevins, Vince Giarrano e altri eccezionali disegnatori raccontano un periodo delicatissimo nella carriera del Cavaliere Oscuro.

Midnight Days

DC Black Label Library

25,00 €

Contiene: Swamp Thing Annual (1982) #5, Hellblazer (1988) #27, Welcome Back to the House of Mystery (1998) #1, Sandman Midnight Theatre (1995) #1