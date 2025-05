Le caramelle magiche | Recensione

Ognuno di noi ha un po’ di magia nella propria vita. Che noi ce ne rendiamo conto oppure no, questa è intorno a noi. Da bambini la si riesce a notare più facilmente. Perché la nostra mente è libera da preconcetti e da gabbie mentali in cui ci nascondiamo man mano che cresciamo. In Le caramelle magiche troviamo proprio una storia che ci mostra la magia delle piccole cose che ci circondano nel quotidiano, e come poterne gioire. Un albo scritto e illustrato da Heena Baek, tradotto da Dalida Immacolata Bruno, e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel ottobre 2022.

La storia raccontata in questo albo illustrato vede un bambino, di nome Dong-Dong, che gioca sempre da solo. Gli altri bambini non lo invitano a giocare con loro e per lui è davvero faticoso avvicinarli e fare la prima mossa. Un giorno, compra delle nuove biglie ma che poi scopre essere delle caramelle magiche. Le mangia una alla volta. Così scopre che ogni volta riesce a sentire la vera voce delle cose e delle persone. Tutto inizia col divano di casa, poi il suo vecchio cane e il papà che spesso e volentieri lo rimprovera. In questo modo il bambino impara a parlare con gli altri e a vedere le cose da un punto di vista diverso. Questo gli apre quindi nuovi orizzonti anche all’apertura verso gli altri. Come i bambini che incontra sempre al parco.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Terre di Mezzo editore, dopo il grande successo di questo albo illustrato, di Heena Baek, ha anche pubblicato: Io sono un cane, La fata dell’acqua e lo spin off, di recente uscita, Come si fanno le caramelle magiche.

In questo libro, noi già troviamo tutti gli elementi principali che hanno reso questa autrice riconoscibile e famosa. Il suo particolarissimo stile visivo, è realizzato con personaggi in miniatura fatti a mano, ambientati, illuminati e fotografati ad arte da lei stessa. L’autrice coreana è anche vincitrice del premio Astrid Lindgren Memorial Award 2020. Inoltre, questo libro, ha vinto il premio Orbil 2023 e il premio Andersen per il Miglior albo illustrato 2023, oltre al superpremio Andersen. Inoltre, come avevamo già trattato tempo fa, di questo libro è stato realizzato un corto di animazione, Magic candies, che ha ricevuto anche una nomination per agli Oscar 2025.

Questo albo illustrato, come abbiamo già anticipato, non è illustrato con dei disegni digitali o tradizionali. Ma è stato realizzato mediante l’uso di fotografie scattate a dei personaggi, oggetti e scenografie scolpiti con delle materie plastiche. Il lavoro di Heena Baek è quindi molto complesso e articolato. La narrazione è delegata invece al protagonista. Un discorso diretto raccontato al lettore in cui il bambino descrive la sua vita, le sue impressioni ed emozioni. Le parole sono quindi semplici e spesso intervallate da onomatopee e dialoghi provenienti dalle caramelle e dal personaggio o oggetto a cui appartengono. Il risultato è di una dolcezza e delicatezza nella quale si resta presto incantati e coinvolti. La fusione tra le immagini fotografiche e il testo, sia scritto a mano che mediante il font del libro, è simbiotico e perfettamente riuscita.

Terre di Mezzo confeziona un altro albo illustrato che è un gioiello da ogni punto di vista. Una poesia visiva che però mantiene anche un suo gusto buffo e giocoso. Un modo incantato di guardare le cose che ci circondano senza cadere troppo nel melenso. La confezione del libro è eccellente, e lo si nota dalla perfetta resa delle illustrazioni fotografiche. Una carta lucida e pesante riesce a garantire una qualità di stampa che valorizza al massimo i colori brillanti e vivaci delle immagini.

Conclusione – Le caramelle magiche

Le caramelle magiche è un meraviglioso incanto condensato in un albo illustrato. Un poetico viaggio attraverso il messaggio profondo della conoscenza di ciò che ci circonda. La possibilità di incontrare l’altro guardandolo da un punto di vista diverso. Non più chiuso ma aperto a infinite ed emozionanti possibilità. Tra queste pagine si vive un continuo e magico stupore. Ci si immedesima nel protagonista in cui si scopre e ci si riscopre attraverso la storia di Dong-Dong.

In conclusione, Le caramelle magiche è un albo illustrato consigliatissimo che apre infinite finestre di possibilità nel mondo che ci circonda. Un invito ad aprirsi, esplorare, conosce. Una lettura che insegna a grandi e piccoli come trovare nuovi modi per guardare le cose con meraviglia e incanto.