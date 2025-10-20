Le Bizzarre Avventure JoJo: Steel Ball Run torna con un nuovo trailer

Sono tanti i fan de Le Bizzarre Avventure di JoJo che considerano Steel Ball Run la serie migliore dell’intero franchise firmato Hirohiko Araki. Infatti c’è stato un forte entusiasmo generale tra gli appassionati dopo l’annuncio dell’adattamento anime che sarà prodotto dallo studio di animazione David Production. Al momento non si conosce ancora una dato o un periodo di uscita dell’anime di Steel Ball Run, ma nell’attesa è stato pubblicato un nuovissimo trailer imperdibile per tutti i fan. Il nuovo trailer si concentra sulla presentazione del cast principale del doppiaggio della serie, che conferma i seguenti attori e i loro rispettivi personaggi:

Shogo Sakata doppierà Johnny Joestar,

Yohei Azakami darà la sua voce a Gyro Zeppeli,

Kaito Ishikawa interpreterà Diego Brando,

Rie Takahashi sarà Lucy Steel

Kenta Miyake doppierà Steven Steel

Steel Ball Run sarà un’esclusiva Netflix, e questo ha portato diversi fan a domandarsi se il programma di rilascio degli episodi sarà lo stesso adottato per Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean. Infatti gli appassionati del franchise hanno sofferto un programma di uscita, lontano dalla tradizionale programmazione settimanale del passato, che prevedeva tre blocchi di episodi distanziati l’uno dall’altro. I “JoJo Fridays” erano una parte importante dell’uscita originale dell’anime e molti spettatori si sono sentiti disorientati quando la programmazione tradizionale è stata accantonata.

La trama di Steel Ball Run è completamente diversa da quella delle serie precedenti, in quanto torna indietro nel tempo durante il periodo in cui si svolge Phantom Blood, la prima serie. I nomi dei personaggi richiamano quelli classici senza tuttavia averci nulla a che fare in quanto Steel Ball Run si svolge in un universo completamente differente da quello delle prime 6 serie. Gli eventi infatti si svolgono nel 1890, quando il magnate Stephen Steel organizza una gara di corsa a cavallo il cui premio per il vincitore sarà l’incredibile somma di cinquanta milioni di dollari. Il percorso si snoda attraverso i mille pericoli degli Stati Uniti, da San Diego a New York, e fra i partecipanti troviamo ogni genere di personaggio, per estrazione sociale e provenienza geografica. È così che inizia la grande avventura di Gyro Zeppeli e Johnny Joestar.

Per quanto riguarda la serie manga, attualmente Hirohiko Araki sta lavorando alla nona parte della serie che si intitola The JOJOLands. I protagonisti sono i fratelli Joestar, Dragona e Jodio che sogna di diventare ricco. Vive con la sua famiglia vendendo sostanze illegali in una tranquilla cittadina delle isole hawaiiane e il suo sogno comincia a prendere piede quando un giorno viene coinvolto in un furto ai danni di un ricco giapponese insieme ad alcuni complici.