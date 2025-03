Lazarus pubblica una scena di lotta in prigione: l’anime sembra epico

Lazarus di Watanabe si prepara a lasciare il segno con una storia davvero meravigliosa, che già dalle prime battute trasuda stile, ritmo e adrenalina. Di recente Adult Swim ha pubblicato una nuova clip che anticipa difatti il lavoro fatto dal regista di Cowboy Bebop, con una sequenza action davvero mozzafiato, dove Axel combatte contro i suoi nemici con delle movenze che non hanno nulla da invidiare a John Wick.

La serie, come accennato in altri articoli, è ambientata in un futuro prossimo dove il Dottor Skinner ha ingannato l’umanità somministrandoli un “miracolo” farmaceutico destinato a uccidere tutti nel giro di tre anni. Il team “Lazarus” composto da Axel, Doug, Christine, Leland ed Eleina ha solo 30 giorni per trovare una cura, ma la cosa complessa e che il Dottore è sparito da ormai tre anni.

Lazarus è uno Sneak Peek davvero interessante

L’anteprima che potete vedere sopra ci lascia assaporare le scene action come saranno adattate e non serve un grande esperto per sapere e capire che sono davvero di qualità. Il tocco di Chad Stahelski, regista di John Wick si sente tutto: combattimenti ravvicinati e prese di Judo e Jiu-jitsu, colonna sonora funk/jazz che richiama il cuore di Cowboy Bebop e un’animazione davvero ottima.

Infatti la direzione artistica è affidata al leggendario Watanabe, che girerà in prima persona ogni puntata. L’animazione è ancora una volta affidata a MAPPA, mentre le musiche sono composte da Kamasi Washington, Floating Points e Bongo. L’opening “Vortex” è affidata a Washington, mentre l’ending “Lazarus” sarà firmata dagli inglesi The Boo Redleys.

La serie debutterà il 5 aprile su Adult Swim e sarà disponibile in streaming su Max dal 6 aprile, mentre in Italia non abbiamo ancora una data di trasmissione, non ci resta che attendere questo prodotto che si presenta davvero in maniera promettente: staremo a vedere.

